Руководитель фракции ЕР усомнился в целесообразности поездок депутатов в США

Вице-спикер Госдумы, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов назвал недопустимыми действия властей США, устроивших допрос члена комитета Госдумы по международным делам Инги Юмашевой. Ее задержали 5 октября в аэропорту Нью-Йорка, и в течение часа российского депутата допрашивал сотрудник ФБР. С чем был связан допрос, не ясно.

Депутат Госдумы приехала в США на российско-американский форум «Диалог Форт-Росс». Как считает господин Неверов, российским парламентариям нужно задуматься, насколько целесообразно ездить в США после подобных инцидентов. Он также выразил надежду, что Вашингтон предоставит внятные объяснения произошедшего.

«В таких ситуациях НКО должны в полной мере заниматься обеспечением визита, что, как мы видим, сделано не было. Парламентарии, в том числе депутаты Госдумы, регулярно получают приглашения от общественных организаций в различные страны, и случай с Ингой Юмашевой говорит о том, что нам всем стоит задуматься об участии в подобных мероприятиях на территории США»,— сказал Сергей Неверов (цитата по ТАСС).

Посольство России в США направило ноту протеста из-за допроса Инги Юмашевой. Как утверждает посол РФ в США Анатолий Антонов, госпоже Юмашевой задавали «непонятные и неприемлемые вопросы». Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал инцидент «циничной провокацией».

Инга Юмашева — депутат Госдумы от «Единой России». Родилась 11 марта 1985. Окончила Уфимский государственный нефтяной технический университет по специальности связи с общественностью (2007), Дипакадемию по специальности международные отношения (2011). В 2004–2010 работала ведущей на телеканале «Россия». В 2010–2014 — на радио «Маяк» и «Вести ФМ». Корреспондент кремлевского и правительственного пулов, освещала летние ОИ-2012 в Лондоне, Универсиаду-2013 в Казани, зимние ОИ-2014 в Сочи. С 2014 — ведущая программ «Проекты развития», «Вести. Утро», «Вести» на телеканалах «Россия 24» и «Россия 1». Лауреат премии в области развития общественных связей «PRоба — IPRA Golden Awards» (2005).

В конце сентября между Россией и США разразился новый скандал, когда десять российских дипломатов не смогли получить визу, чтобы посетить сессию ГА ООН. Из-за невыдачи виз также сорвалась поездка российских дипломатов на российско-американский форум «Диалог Форт-Росс». США причину отказа в визах раскрывать не стали.

Подробнее о развитии скандала — в материале “Ъ” «Ни виз, ни паспортов».