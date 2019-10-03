Против хлора нашли решение

Как стало известно “Ъ”, правительство согласилось передать «Транснефти» операционный контроль над пунктами приема нефти в систему ее нефтепроводов, о котором монополия просила, чтобы избежать повторения ситуации с загрязнением сырья хлорорганикой. Соответствующее решение было принято на заседании вице-премьера Дмитрия Козака. При этом чиновники пошли навстречу «Роснефти», которая требовала ужесточить нормы по содержанию хлоридов в нефти, но установили ее показатели не в 1 ppm, а на уровне 2,2–2,5 ppm. Это, считают на рынке, может обернуться проблемами для самих же нефтяников.

На совещании по вопросам качества нефти в системе нефтепроводов у вице-премьера Дмитрия Козака приняты решения, которые урегулировали разногласия участников рынка, сообщил представитель чиновника Илья Джус. Загрязнение нефти в экспортном трубопроводе «Дружба» «Транснефти» в конце апреля и последствия этой ситуации стали поводом для конфликта «Роснефти» с трубопроводной монополией. Каждая из компаний внесла в правительство ряд предложений. Так, «Транснефть» попросила передать ей контроль над пунктами сдачи сырья в систему нефтепроводов, многие из которых принадлежат нефтяным компаниям, а также ввести единый стандарт для лабораторий, которые проверяют качество сдаваемой нефти (см. “Ъ” от 20 августа). «Роснефть» ожидаемо выступила против этих предложений.

Несмотря на это, как сообщил “Ъ” источник, знакомый с итогами совещания в четверг, на нем было решено передать «Транснефти» операционный контроль над всеми пунктами приема нефти, в том числе не принадлежащими компании, исходя из логики, что монополия несет ответственность перед потребителями за качество сырья, а значит, должна получить возможность полностью отслеживать процесс его поступления в свою систему. В рамках этой же парадигмы не было утверждено предложение «Роснефти» о привлечении для мониторинга качества нефти независимых сюрвейеров как в точках сдачи, так и на выходе из системы. Помимо этого, глава совета директоров нефтекомпании Герхард Шрёдер предлагал премьер-министру Дмитрию Медведеву усилить контроль над мини-НПЗ, а, главное, ужесточить нормативы содержания хлорорганики в нефти «с учетом позиции покупателей» до 1 ppm (сейчас по ГОСТу до 6 ppm).

Собеседники “Ъ” сообщили, что в правительстве согласились снизить норматив по содержанию хлорорганики до 2,2–2,5, что потребует корректировки техрегламентов ЕАЭС. При этом, говорит источник “Ъ”, нефтекомпании цифры по уровню хлоридов в нефти «видят по-разному с точки зрения сдачи нефти в трубу и ее получения на свои НПЗ», так что «им предстоит выбрать: добыча или переработка». Другой источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, отмечает, что ужесточение регламентов по хлорорганике грозит проблемами для большинства российских нефтекомпаний, показатели в нефти которых часто превышают предложенные значения.

В «Транснефти» ситуацию не комментируют. Ранее в компании сообщали, что за девять месяцев 2019 года среднее содержание хлорорганики в нефти, сдаваемой «Роснефтью» в систему, было на уровне 1,7 ppm. По итогам сентября монополия вынесла представление руководству «Башнефти» о повышении уровня ХОС в ее нефти. По данным «Транснефти», показатели в отдельные дни превышали 5 ppm.

Ольга Мордюшенко