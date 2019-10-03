Против хлора нашли решение

Как стало известно “Ъ”, правительство согласилось передать «Транснефти» операционный контроль над пунктами приема нефти в систему ее нефтепроводов, о котором монополия просила, чтобы избежать повторения ситуации с загрязнением сырья хлорорганикой. Соответствующее решение было принято на заседании вице-премьера Дмитрия Козака. При этом чиновники пошли навстречу «Роснефти», которая требовала ужесточить нормы по содержанию хлоридов в нефти, но установили ее показатели не в 1 ppm, а на уровне 2,2–2,5 ppm. Это, считают на рынке, может обернуться проблемами для самих же нефтяников.
На совещании по вопросам качества нефти в системе нефтепроводов у вице-премьера Дмитрия Козака приняты решения, которые урегулировали разногласия участников рынка, сообщил представитель чиновника Илья Джус. Загрязнение нефти в экспортном трубопроводе «Дружба» «Транснефти» в конце апреля и последствия этой ситуации стали поводом для конфликта «Роснефти» с трубопроводной монополией. Каждая из компаний внесла в правительство ряд предложений. Так, «Транснефть» попросила передать ей контроль над пунктами сдачи сырья в систему нефтепроводов, многие из которых принадлежат нефтяным компаниям, а также ввести единый стандарт для лабораторий, которые проверяют качество сдаваемой нефти (см. “Ъ” от 20 августа). «Роснефть» ожидаемо выступила против этих предложений.
Несмотря на это, как сообщил “Ъ” источник, знакомый с итогами совещания в четверг, на нем было решено передать «Транснефти» операционный контроль над всеми пунктами приема нефти, в том числе не принадлежащими компании, исходя из логики, что монополия несет ответственность перед потребителями за качество сырья, а значит, должна получить возможность полностью отслеживать процесс его поступления в свою систему. В рамках этой же парадигмы не было утверждено предложение «Роснефти» о привлечении для мониторинга качества нефти независимых сюрвейеров как в точках сдачи, так и на выходе из системы. Помимо этого, глава совета директоров нефтекомпании Герхард Шрёдер предлагал премьер-министру Дмитрию Медведеву усилить контроль над мини-НПЗ, а, главное, ужесточить нормативы содержания хлорорганики в нефти «с учетом позиции покупателей» до 1 ppm (сейчас по ГОСТу до 6 ppm).
Собеседники “Ъ” сообщили, что в правительстве согласились снизить норматив по содержанию хлорорганики до 2,2–2,5, что потребует корректировки техрегламентов ЕАЭС. При этом, говорит источник “Ъ”, нефтекомпании цифры по уровню хлоридов в нефти «видят по-разному с точки зрения сдачи нефти в трубу и ее получения на свои НПЗ», так что «им предстоит выбрать: добыча или переработка». Другой источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, отмечает, что ужесточение регламентов по хлорорганике грозит проблемами для большинства российских нефтекомпаний, показатели в нефти которых часто превышают предложенные значения.
В «Транснефти» ситуацию не комментируют. Ранее в компании сообщали, что за девять месяцев 2019 года среднее содержание хлорорганики в нефти, сдаваемой «Роснефтью» в систему, было на уровне 1,7 ppm. По итогам сентября монополия вынесла представление руководству «Башнефти» о повышении уровня ХОС в ее нефти. По данным «Транснефти», показатели в отдельные дни превышали 5 ppm.
Глава «Роснефти» Игорь Сечин 4 сентября заявил «РИА Новости», что «Транснефть» должна извиниться за высказывания своего представителя Игоря Демина. Тот на прошлой неделе прокомментировал предложения главы совета директоров «Роснефти» Герхарда Шрёдера, направленные премьеру Дмитрию Медведеву, об улучшении качества нефти в системе нефтепроводов. Как пояснил Игорь Сечин, ему «не понятно, почему пресс-секретарь ''Транснефти'' начал комментировать переписку между Шрёдером и правительством РФ». “Ъ” это пояснил глава «Транснефти» Николай Токарев.
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