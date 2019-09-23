Хлорорганика по ГОСТу

В «Транснефти» опровергли информацию о том, что российские нефтеперерабатывающие заводы рассчитаны на содержание хлорорганических соединений не выше 1 ppm. Там напомнили, что ориентиром для нефтекомпаний, проводивших модернизацию своих НПЗ, был действовавший до 1 июля 2019 года норматив по содержанию ХОС в 10 ppm. При этом, сообщили в «Транснефти», «Роснефть», предложившая правительству ужесточить стандарт содержания хлорорганики в нефти с 6 до 1 ppm, сдала за восемь месяцев 2019 года в систему монополии только 94 млн тонн нефти с таким показателем. Это менее половины общего объема полученного от нефтекомпании сырья.

Среднее содержание хлорорганических соединений в нефти, которую «Роснефть» за восемь месяцев сдала в систему «Транснефти», было на уровне 1,7 ppm, сообщила трубопроводная компания. При этом из отдельных регионов добычи (Оренбургская область, Удмуртия, Башкирия и Центральная Сибирь) от «Роснефти» поступает сырье с содержанием ХОС до 4 ppm, отмечают в «Транснефти». Это значительно превышает уровень в 1 ppm, который глава совета директоров «Роснефти» Герхард Шрёдер в августе предложил утвердить правительству в качестве нового стандарта качества (см. “Ъ” от 28 августа). В нефтекомпании заявляли, что европейские потребители отказываются принимать сырье с более высоким содержанием ХОС.

Бывший канцлер Германии написал письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву с рядом предложений по усилению контроля поступающего в систему российских нефтепроводов сырья в связи с ситуацией на участке «Дружба». Работа этого экспортного направления была парализована в конце апреля загрязнением нефти хлорорганическими соединениями, поступившими с одного из частных пунктов сдачи. Их концентрация, по данным Белоруссии, которая первая заметила поступление некондиционного сырья, в десятки раз превышала норму (на тот момент — 10 ppm).

Сейчас предельно допустимое содержание ХОС в российской нефти по регламенту ЕАЭС — до 6 ppm.

По фактическим данным за 2018 год более половины общего объема сдачи нефти компании «Роснефть» составляет нефть с содержанием ХОС более 1 рpm, отмечают в «Транснефти».

Так, только 94,4 млн тонн поступившего в трубопроводную систему сырья содержало менее 1 ppm хлорорганики. Около 100,4 млн тонн соответствовало уровню 1–3 ppm и 2,5 млн тонн — свыше 3 ppm. При этом, заявляют в трубопроводной монополии, инцидент, связанный с попаданием в систему нефти с повышенными значениями ХОС, не повлиял на качество сырья, поставляемого на НПЗ «Роснефти».

«В последний месяц появилось много спорных, недостоверных публикаций, утверждающих, что технологические установки на НПЗ в рамках проведенной модернизации проектировались исходя из поставляемой на заводы нефти с содержанием хлорорганических соединений не выше 1 ppm»,— отмечают в «Транснефти». Там напоминают, что основные проекты технического перевооружения НПЗ были реализованы до 2015 года, когда норма содержания ХОС составляла до 10 ppm. И такой норматив должен был учитываться нефтяными компаниями при реализации программы по модернизации и техперевооружению заводов, сообщили в «Транснефти».

Ольга Мордюшенко