Нефтеперекачественная инстанция

“Ъ” стали известны детали предложений «Транснефти» по усилению контроля за поступлением нефти в трубопроводы. Они последовали за апрельским инцидентом, который надолго парализовал работу нефтепровода «Дружба». Теперь госкомпания хочет получить в управление все пункты приема нефти в России, а также ввести единую сертификацию лабораторий, проверяющих ее качество. Обе идеи уже одобрил премьер Дмитрий Медведев, но против выступает «Роснефть», которой принадлежит часть пунктов приема. Эксперты говорят, что нынешняя система защищает компании от монопольных рисков, но признают меры своевременными с учетом вопросов качества нефти.

Как стало известно “Ъ”, «Транснефть» на прошлой неделе направила в правительство предложения, которые должны исключить повторение апрельской ситуации с загрязнением нефтепровода «Дружба» хлорорганическими соединениями. В результате инцидента на несколько недель остановилась прокачка нефти в Белоруссию, а также через нее и Украину в Европу. Полностью восстановить поставки удалось только с 1 июля.

Теперь «Транснефть» хочет получить в операционное управление пункты сдачи и приема (ПСП) нефти в трубопроводную систему. Сейчас из 237 узлов компании принадлежат только 85, остальные 152 — нефтяникам и другим структурам. Именно через один из частных пунктов в Самарской области, по официальной версии, в «Дружбу» попала некачественная нефть.

«Транснефть» предлагает частным владельцам заключить с ее структурами договоры об оказании операторских услуг и передаче в пользование ПСП «в целях его централизованного обслуживания и эксплуатации».

Это, говорится в письме, позволит отслеживать качество поступающей нефти и доступ персонала на технологические объекты.

Также глава «Транснефти» Николай Токарев просит поручить Минэнерго ускорить работу над законопроектом о нефти, чтобы включить в него положения об операционном контроле над ПСП. Аналогичные изменения требуется внести в закон о трубопроводном транспорте. Параллельно компания «в связи с актуальностью проблемы контроля химреагентов, применяемых в процессе добычи нефти», направила Минэнерго предложения законодательно утвердить обязательные требования к применяемым при нефтедобыче и транспортировке реагентам и химикатам. Министерство, по мнению топ-менеджера, должно создать отраслевой реестр допустимых веществ.

Контроль над ПСП позволит «Транснефти» решить и вопрос попадания в систему сторонних фракций.

Как поясняет источник “Ъ” на рынке, проблема «стоит довольно остро», содержание подобных веществ в нефти сейчас никак не контролируется.

В «Транснефти» это признают: по словам советника главы компании Игоря Демина, неиспользуемые фракции малые НПЗ сдают не напрямую в систему магистральных нефтепроводов, а через не принадлежащие компании узлы учета и качества нефти. Он отмечает, что проводить испытания могут независимые лаборатории, например, SGS и Saybolt.

Усилить контроль над качеством нефти призвана еще одна идея компании: введение единой сертификации Росстандартом и Ростехнадзором лабораторий, анализирующих качество нефти. Для этого нужно внести изменения в техрегламенты ЕАЭС и распространить требования на государства, которые не входят в ЕАЭС, но сдают нефть в систему компании. Одновременно «Транснефть» предлагает заключать отраслевые соглашения о добровольном принятии требований между компанией, владельцами ПСП и заинтересованными ведомствами.

В Минэкономики и Минэнерго идеи «Транснефти» считают избыточными с учетом вступления в силу с 1 июля техрегламента ЕАЭС, допускающего проведение испытаний в неаккредитованных лабораториях, отсутствия практики его применения. Но Николай Токарев настаивает, что техрегламент разрабатывался в 2017 году без учета инцидента с загрязнением нефти в «Дружбе».

Свои предложения господин Токарев 19 августа обсудил с Дмитрием Медведевым и получил одобрение. Премьер пообещал, что вопросы передачи оперативного контроля над ПСП и единой сертификации лабораторий будут оперативно проработаны. В Минэнерго, Ростехнадзоре и Росстандарте не смогли предоставить оперативный комментарий.

По данным источников “Ъ”, резко против идей «Транснефти» выступает «Роснефть», ссылаясь на то, что дополнительный контроль потребует лишних расходов.

Остальные владельцы частных ПСП не возражают. По словам главы Фонда развития права и медиации ТЭК Александра Пахомова, права «Транснефти» на контроль ПСП ограничены, чтобы избежать рисков ограничения доступа к услугам монополиста. Аналогичная схема, поясняет эксперт, действует в большинстве европейских стран. Однако при этом, хотя владельцы частных ПСП обязаны не только обеспечивать учет нефти, но и гарантировать ее качество, по факту последствия допущенных нарушений ложатся на «Транснефть», признает господин Пахомов, соглашаясь, что «изменения в законодательство действительно назрели».

Ольга Мордюшенко