Золото наполняет активы

Международные инвесторы активно наращивают вложения в защитные активы. Суммарные активы фондов, инвестирующих в золото, обновили максимум с начала 2013 года, поднявшись до отметки 2,52 тыс. тонн. Слабые надежды на очередные торговые переговоры между США и Китаем, а также снижение ставок Федеральной резервной системы США и Европейского ЦБ вынуждают инвесторов наращивать вложения в драгоценный металл.

Активы биржевых индексных фондов, инвестирующих в золото, обновили максимум с 20 февраля 2013 года. Согласно последним данным агентства Bloomberg, по итогам торгов понедельника они выросли почти на 3 тонны, до 2523,18 тонны. Уверенный рост активов фондов продолжается четвертый месяц подряд, и за это время они увеличились на 330 тонн. Это сопоставимо с золотыми резервами таких стран, как Узбекистан (327,8 тонны), Саудовская Аравия (323,1 тонны) или Турция (320,7 тонны). Причем только за последние две недели активы фондов выросли более чем на 70 тонн.

Основные факторы, определяющие инвестиционную привлекательность золота,— динамика процентных ставок в ведущих экономиках мира, а также инфляционные ожидания участников рынка. В сентябре ЕЦБ и ФРС США объявили об очередном смягчении денежно-кредитной политики. Европейский регулятор снизил ставку по депозитам с минус 0,4% до минус 0,5%, а также начал с 1 октября выкуп активов в объеме €20 млрд ежемесячно. Американский регулятор снизил ставку на 0,25 процентного пункта, до 1,75–2%. «Реальные процентные ставки в США стали отрицательными, что снизило альтернативные издержки инвесторов в золото, при этом инфляционные ожидания начали расти»,— отмечает заместитель начальника управления инвестиций «Райффайзен Капитала» Антон Кравченко.

Беспокойство у инвесторов вызывают перспективы намеченных на 10–11 октября торгово-экономических переговоров США и Китая. По словам стратега Сбербанка по операциям на товарно-сырьевых рынках Марии Красниковой, у участников рынка нет твердой уверенности в том, что торговое соглашение будет подписано или что 15 октября пошлины не будут повышены. К тому же сохраняются риски продолжения протестов в Гонконге, реализации до конца октября «Брексита», расследования в рамках процедуры импичмента президента США. «Неустойчивый рост глобального ВВП и напряженные внешнеторговые отношения между США и Китаем привлекают инвесторов к драгоценному металлу»,— отмечает руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке.

Высокий интерес профессиональных инвесторов к золоту положительно сказался на его стоимости. В летние месяцы цена драгоценного металла выросла более чем на 20%, до максимума с апреля 2013 года —$1557 за унцию. Правда, в последнее время на фоне существенного повышения курса доллара США золото преимущественно теряет в цене. За последние пять дней индекс DXY (курс доллара относительно шести ведущих мировых валют) вырос на 1,4% и во вторник достигал отметки 99,6 пункта. За это же время стоимость золота снизилась, по данным Reuters, на 3,2%, до $1482 за унцию, что на 0,7% выше значений закрытия понедельника.

В ближайшие недели спрос международных инвесторов на золото может еще вырасти, считают аналитики. «По итогам третьего квартала, возможно, будет зафиксирована техническая рецессия в Германии, экономика Великобритании может столкнуться со сложностями после "Брексита", наблюдается замедление темпов роста экономики Китая. Если перечисленные риски реализуются в большей степени, нежели ожидают инвесторы, то спрос на защитные активы, в том числе золото, еще больше возрастет»,— считает Мария Красникова. По мнению господина Менке, уже в скором времени вложения биржевых инвестиционных фондов в драгоценный металл могут обновить исторические максимумы (2,57 тыс. тонн — 20 декабря 2012 года).

Виталий Гайдаев