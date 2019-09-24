Евро просел на статистике

Курс евро на Московской бирже 23 сентября обновил двухмесячный минимум, снизившись до отметки 70,12 руб./€. Падает евро и на мировом валютном рынке. Инвесторы избавляются от европейской валюты на фоне слабых статистических данных по экономике ЕС, которые могут вынудить ЕЦБ к дополнительным шагам по монетарному стимулированию.

Новую неделю на Московской бирже европейская валюта начала со стремительного ослабления. В течение первых 37 минут торгов 23 сентября курс упал почти на 44 коп., до 70,12 руб./€ — минимума с 25 июля. По итогам основных торгов курс остановился возле отметки 70,22 руб./€, что на 34 коп. ниже закрытия предыдущего дня. Движение курса евро в значительной степени определялось его поведением на мировом рынке (снижение на 0,5%, до $1,0964).

Ослабление европейской валюты вызвали статистические данные по экономике Евросоюза (ЕС). Сводный индекс деловой активности (PMI) 19 стран еврозоны снизился в сентябре до 50,4 пункта с 51,9 пункта в августе. Так низко индекс не опускался шесть лет. Показатель крупнейшей экономики региона — Германии — снизился на 2,1 пункта, до 41,4 пункта, обновив семилетний минимум. По словам старшего аналитика Альфа-банка Елизаветы Наумовой, данные стали еще одним доказательством того, что рост экономики еврозоны будет находиться под давлением.

«Как оказалось, евро гораздо сильнее привязан к китайскому спросу и текущие торговые войны, нарушающие привычную цепочку поставок, сильно сказались на экономике Европы»,— отмечает директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко.

Дополнительное давление на евро оказывает денежно-кредитная политика ЕЦБ. По итогам сентябрьского заседания финансовый регулятор объявил о самом крупном пакете стимулирующих мер (QE) за последние три года. Решение регулятора включает снижение ставки по депозитам с –0,4% до –0,5%, а также начало с 1 октября выкупа активов в объеме €20 млрд ежемесячно. По мнению главного аналитика ПСБ Михаила Поддубского, текущая макростатистика увеличивает вероятность дополнительных шагов по смягчению монетарного курса ЕЦБ. «Запуск новой программы QE ЕЦБ, или в простонародье "печатного станка", размывает стоимость единой европейской валюты»,— отмечает Елизавета Наумова.

Рубль чувствует себя уверенно не только к евро, но и к доллару США. В ходе торгов понедельника курс американской валюты опускался на 16 коп., до отметки 63,85 руб./$, по итогам основной сессии он остановился возле отметки 63,89 руб./$. Сильным позициям рубля способствует стартовавший в России налоговый период. По оценкам аналитиков ING, 25 сентября компаниям предстоят выплаты по НДС, НДПИ и акцизам на общую сумму около 1,4 трлн руб.

В ближайшие дни укрепление рубля продолжится, но оно будет недолгим, считают участники рынка. По завершении налогового периода доллар может вернуться к уровням 64,5–65 руб./$, поскольку снизится предложение валюты от экспортеров, полагает Максим Тимошенко. В случае обострения ситуации на Ближнем Востоке и последующего роста нефтяных котировок, добавляет он, укрепление рубля будет ограничено работой бюджетного правила.

Виталий Гайдаев