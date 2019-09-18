ФРС вновь снизила процентную ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США снизила процентную ставку на 0,25 процентных пункта до 1,75–2%, говорится в пресс-релизе службы. Это стало вторым снижением ставки за последнее десятилетие.

Согласно прогнозу службы, в 2019 году произойдет еще одно снижение ставки. По расчетам ФРС, инфляция будет на уровне 1,8%. Прогноз по росту ВВП США был изменен — с 2,1% до 2,2%.

В конце июля ФРС впервые с 2008 года снизила ставку на 0,25 п. п., до диапазона 2–2,25%. В сентябре ЕЦБ объявил о крупнейшем пакете стимулирующих мер за последние три года.

О том, как крупнейшие инвестиционные фонды обеспокоены перспективами мировой экономики, читайте в публикации “Ъ”.