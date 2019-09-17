Бориса Джонсона проверяют на узурпацию

Верховный суд Великобритании во вторник начал рассмотрение дела о приостановке работы парламента, инициированной премьером Борисом Джонсоном. Судьи должны подтвердить либо отменить предыдущее решение Высшего суда Шотландии, признавшего действия премьера злоупотреблением властью с целью реализации сценария жесткого «Брексита». Ожидается, что на принятие решения суду понадобится несколько дней. Тем временем на улицах Лондона и других британских городов проходят акции за и против решения Бориса Джонсона. Посетив манифестацию в Лондоне, корреспондент “Ъ” Кирилл Кривошеев сделал вывод: противников премьера больше, и они действуют активнее — например, одеваются в костюмы Халка и Робокопа.

Во вторник в 8:30 утра Верховный суд Великобритании собрался на заседание, чтобы оценить законность действий премьера Бориса Джонсона. Напомним, что в конце августа господин Джонсон предложил приостановить работу парламента на пять недель — до 14 октября. Критики премьера убеждены, что таким образом Борис Джонсон хочет не оставить парламенту времени на обсуждение плана «Брексита», и тогда 31 октября процесс будет запущен по наиболее жесткому сценарию. Правда, пока решение не вступило в силу, парламент успел подстраховаться, приняв закон, обязывающий премьера Джонсона попросить Евросоюз о новой отсрочке начала «Брексита».

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Злоупотреблением властью решение Бориса Джонсона 11 сентября уже признал Высший суд Шотландии. Правда, за несколько дней до этого суд в Лондоне поддержал премьера. Какой вердикт верен, должен решить Верховный суд Великобритании. Заседания продлятся несколько дней.

И сторонники, и противники Бориса Джонсона во вторник вышли на акцию к зданию суда. Но она была очень немногочисленной.

С одной стороны от входа стояли два десятка людей с плакатами в поддержку парламента, а с другой — около десяти сторонников премьера Джонсона и, соответственно, жесткого «Брексита».

Правда, сами участники объяснили “Ъ” малое число манифестантов тем, что большая часть людей зашла в здание суда, чтобы следить за заседанием прямо в зале.

«Это поворотный момент, когда суд может вмешаться в политическую систему»,— сказал “Ъ” мужчина с плакатом «Мы голосовали за выход (из Евросоюза.— “Ъ”)».

Однако его противники были убеждены, что «переворот» осуществляет сам британский премьер. Их небольшой митинг выглядел куда более креативно — на нем был люди в костюмах персонажей из вселенной Marvel. Человек, одетый Халком из комикса Incredible Hulk, держал плакат «Incredible Sulk» (игра слов, которая означает «невероятно расстроен»). А на плакате в руках Робокопа содержался призыв «остановить переворот». «Робокоп по-прежнему выступает за верховенство права,— сказал “Ъ” вжившийся в роль участник митинга.— За последние три года мы погрязли в этом бардаке, и людям это осточертело. А сейчас может получиться, что правительство не соблюдает принцип верховенства права, что довольно опасно. Я хочу обратить внимание людей на это».

Манифестация в Лондоне по поводу «Брексита» Фото: Toby Melville, Reuters

Саму идею «Брексита» этот и другие участники митинга против Бориса Джонсона называют «ужасной» и «сумасшедшей». «Три года назад одни обещали одно, другие — другое,— добавил человек в костюме Робокопа.— Остаться в Евросоюзе — это лишь один вариант, а "Брексит" — 99 разных, 98 из которых ложные. Сейчас на повестке есть один вариант сделки от Евросоюза и совсем разрушительный путь — без сделки вообще. Нужно вернуть решение этого вопроса людям — хотят они выбрать один из этих двух вариантов или вовсе остаться в Евросоюзе».