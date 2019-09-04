Власти Гонконга выполнили часть требований протестующих

Глава Гонконга Кэрри Лам объявила об отзыве из парламента закона об экстрадиции, ставшего причиной протестов, которые без остановки продолжаются уже 13 недель. Таким образом, она выполнила одно из пяти требований миллионов демонстрантов и почти выполнила второе — о создании независимой комиссии по расследованию случаев полицейской жестокости. Комиссия фактически будет создана, но для «обсуждения накопившихся в обществе проблем, ставших причиной протестов». Один из лидеров гонконгских протестующих, Джошуа Вонг, уже назвал заявление «уловкой» и потребовал выполнить все пять требований.

В телевизионном обращении глава специального административного района (САР) Китая объявила о выполнении главного пункта требований протестующих — отзыва злополучного закона об экстрадиции из парламента. Напомним, еще в июне она сообщила, что «закон мертв». Но протестующие этим не удовлетворились, посчитав, что «он мертв» — не юридический термин, и указав на то, что закон формально остается на рассмотрении парламента. Напомним, что закон предполагал возможность выдачи в Китай подозреваемых в совершении преступлений, и местная общественность опасалась, что он будет использован для террора в отношении диссидентов, критикующих власти КНР.

Во-вторых, сообщила глава САР, в Независимую комиссию по жалобам на действия полиции (НКЖДП) будут направлены еще два эксперта, и правительство обязуется прислушаться к ее рекомендациям. Таким образом Кэрри Лам ответила на второе из пяти требований демонстрантов — создание новой независимой комиссии по расследованию полицейской жестокости. Фактически это требование было скорее отклонено: существующая НКЖДП считается у демонстрантов частью гонконгской полиции и не пользуется доверием. Демонстранты полагают, что в ходе подавления беспорядков полиция непропорционально применяла силу, и требуют расследования ее деятельности новым отдельным органом.

В-третьих, Кэрри Лам сообщила о создании «новой диалоговой платформы», в рамках которой все слои общества будут приглашены к решению тех социальных и экономических проблем, «которые стали истинной причиной протестов».

«После более чем двух месяцев беспорядков очевидно, что в обществе есть несогласие с политикой, которое выходит далеко за рамки закона об экстрадиции,— заявила она.— Это касается стоимости жилья, проблем с землей, социальных лифтов, разрыва в доходах и многого другого».

Кэрри Лам обещала начать общественную дискуссию касательно введения всеобщего избирательного права (еще одно требование оппозиции), но только после того, как «страсти улягутся».

При этом Кэрри Лам отметила, что некоторые требования протестующих она принять не может. В частности, она сообщила, что не намерена отзывать классификацию демонстрации 16 июня как «бунта», так как никаких юридических последствий ее слова не влекут. Напомним, демонстранты считают, что это не так: согласно Закону об общественном порядке участники «массовых беспорядков» могут получить максимум пять лет тюрьмы, а участники «бунта» — до десяти. Наотрез Кэрри Лам отказалась выпускать из тюрьмы арестованных в ходе прошедших 13 недель демонстрантов. «Это неприемлемо и идет вразрез с властью закона,— сообщила она.— В Основном законе четко прописано, что я не могу вмешиваться в судопроизводство, его осуществляет Министерство юстиции».

Лидеры протестующих отреагировали на заявление госпожи Лам достаточно агрессивно.

«Слишком мало, слишком поздно,— написал у себя в Twitter лидер движения Demosisto Джошуа Вонг.— Она наконец-то дала ответ после того, как были потеряны семь жизней (семь человек покончили жизнь самоубийством на фоне протестов.— “Ъ”) и арестованы более 1,2 тыс. человек, из которых многие столкнулись с полицейским произволом».

Он заявил, что «нанесенные раны слишком глубоки» и «люди не поверят в искренность этого шага». Джошуа Вонг призвал международное сообщество «не верить в уловки гонконгского и пекинского правительства» и предложил демонстрантам продолжать протесты до тех пор, пока пять изначальных требований не будут выполнены в полном объеме.

Старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин полагает, что протестующие и не могли удовлетвориться этими уступками. «Главным требованием на самом деле было освобождение арестованных,— сообщил он “Ъ”.— Вряд ли Кэрри Лам рассчитывала прекратить беспорядки подобным предложением, но оно объективно работает на раскол протеста, а также создает благоприятные условия для ввода сил с материка». По мнению эксперта, шаг Кэрри Лам был согласован с Пекином и был предпринят для того, чтобы погасить беспорядки к 1 октября, когда КНР должна праздновать 70-ю годовщину со дня основания государства.

Михаил Коростиков