Цены на золото поднялись до шестилетнего максимума

Сегодня впервые с 2013 года цена на золото поднялась выше $1,4 тыс. за тройскую унцию. Она стремительно растет третий день подряд на фоне «голубиных» комментариев Федеральной резервной системы (ФРС) США. Однако к середине дня цена, не удержавшись на максимуме, начала постепенно снижаться.

Сегодня утром впервые с сентября 2013 года цена золота поднялась выше отметки в $1,4 тыс. за унцию. Цена драгметалла растет третий день подряд, сегодня его стоимость с немедленной поставкой в ходе азиатской сессии поднималась на 1,7%, до $1411,63 за унцию. В Нью-Йорке августовские фьючерсы на золото также поставили максимум, поднявшись в цене до $1409,1 за унцию.

По мнению аналитиков, причиной стал целый ряд факторов. «На удорожание желтого металла работает эскалация напряженности между США и Ираном, а также ожидание снижения базовой ставки ФРС США в июле вкупе с ослаблением доллара на валютном рынке»,— отмечает финансовый аналитик «БКС Премьер» Сергей Дейнека. По словам главного аналитика Промсвязьбанка Романа Антонова, значительное влияние оказывает ухудшение ситуации в мировой экономике на фоне вялости деловой активности, инициируемых США торговых ограничений и крепнущих ожиданий скорого смягчения политики ФРС.

«Американские власти продолжают использовать тарифы в качестве давления на своих партнеров, поэтому высокая степень неопределенности развития торговой борьбы и увеличение в связи с этим рисков для мировой экономики способны также поддерживать рост котировок золота,— говорит он.— Снижение инфляционных ожиданий в США приводит к повышению спроса на долговые ценные бумаги, что, в свою очередь, ведет к падению реальных ставок, что выступает одной из причин для снижения ставки ФРС до конца года и позитивным фактором для цен на золото». Поддержку ценам на золото последнюю неделю также оказывали ухудшение настроений на фондовых рынках и приток инвесторов в «золотые» ETF, которые начали восстанавливаться после продолжительной фазы снижения, добавляет он.

Впрочем, уже к 11:30 по Москве драгметалл начал дешеветь: цена августовского фьючерса на золото на бирже COMEX опускалась до $1391,95 за тройскую унцию.

Эксперты полагают, что на горизонте 12 месяцев стоимость тройской унции золота может формироваться в диапазоне $1,40–1,45 тыс.

«Более существенные высоты мы можем увидеть в случае начала реального военного конфликта на Ближнем Востоке, но данный сценарий маловероятен,— говорит господин Дейнека.— Снижение военных рисков в среднесрочной перспективе приведет к консолидации в районе $1370–1400 за унцию, дальнейший прирост до $1425–1450 за унцию возможен за счет монетарных факторов». По словам господина Антонова, фундаментальные факторы, такие как замедление деловой активности и мировой торговли, замедление темпов роста ВВП США, будут только набирать силу, что будет добавлять волатильности на фондовых рынках и поддержит котировки золота.

Светлана Самусева