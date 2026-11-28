В Тайване на местных выборах лидирует оппозиционная партия
В Тайване в 22 уездах прошли местные выборы. Главное противостояние разворачивается между кандидатами от правящей Демократической прогрессивной партии и оппозиционной Националистической партии, также известной как Гоминьдан. По предварительным подсчетам, ДПП получила девять мест из 22, а Гоминьдан — 11, передает BBC.
На местных выборах будут избраны мэры, члены советов, руководители поселков и городов, выборные представители, а также главы деревень и округов в 22 округах и городах. Число избирателей превышает 19 млн человек. Подсчет голосов еще не завершен. По предварительным данным, на выборах в столице победил кандидат от Гоминьдана — действующий глава Тайбэя Цзян Ван-ань был переизбран. Он получил более 53% голосов.
В шести муниципалитетах Гоминьдан и Демократическая прогрессивная партия (ДПП) получили по три места каждая. Помимо города Тайбэй, кандидаты от Гоминьдана победили в Новом Тайбэе и городе Таоюань. ДПП победила в Тайчуне, Тайнане и Гаосюне. Из остальных 16 уездов Гоминьдан одержал победу в восьми, а Демократическая прогрессивная партия (ДПП) — в семи.
Партия Гоминьдан была основана в 1919 году в Китае. Она правила в республике до поражения в гражданской войне с коммунистами. Партия выступает за сохранение Тайванем названия Китайской Республики, поддержание диалога с КНР. Партия ДПП была основана в 1986 году как оппозиция правлению Гоминьдана. Позднее она стала правящей. Основные идеи партии — защита демократических институтов, гражданских свобод и прав человека, а также суверенитета Тайваня.