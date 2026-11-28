Партия Гоминьдан была основана в 1919 году в Китае. Она правила в республике до поражения в гражданской войне с коммунистами. Партия выступает за сохранение Тайванем названия Китайской Республики, поддержание диалога с КНР. Партия ДПП была основана в 1986 году как оппозиция правлению Гоминьдана. Позднее она стала правящей. Основные идеи партии — защита демократических институтов, гражданских свобод и прав человека, а также суверенитета Тайваня.