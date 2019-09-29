Главные новости за выходные 28–29 сентября

В Москве прошла согласованная акция в поддержку обвиняемых и осужденных фигурантов «московского дела». По данным МВД, на митинг пришли около 20 тыс. человек, «Белый счетчик» насчитал 25,2 тыс. участников.

Художественный руководитель «Ленкома» народный артист СССР Марк Захаров умер в возрасте 85 лет. Он будет похоронен 1 октября на Новодевичьем кладбище, прощание состоится в «Ленкоме».

Правительство, как и предполагал “Ъ”, согласовало концепцию дифференциации промсубсидий (де-факто компенсации утильсбора локализованным игрокам) и вынесло ее на обсуждение с отраслью на совещании «О дальнейшем развитии автомобильной промышленности». Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Козак, отметив, что правительство проработало идею, но она исходила от представителей промышленности. До 15 октября игроки попробуют самостоятельно определить параметры дифференциации компенсаций утильсбора. Подробнее

В Австрии прошли досрочные парламентские выборы. Они были объявлены после распада правящей коалиции из-за скандала «Ивиса-гейт». По предварительным данным, Австрийская народная партия (АНП) бывшего канцлера Австрии Себастьяна Курца лидирует с 37,1% голосов. Социал-демократическая партия Австрии (СДПА) набирает не менее 22,6%, а Австрийская партия свободы — 16,7%.

Футболисты московского «Локомотива» победили санкт-петербургский «Зенит» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Москве встреча завершилась со счетом 1:0. По итогам выходных в турнирной таблице лидирует ЦСКА (25 очков), у «Ростова», «Локомотива» и «Зенита» по 23 очка (2-е,3-е,4-е места).

Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон в четвертый раз выиграл Гран-при России — этапа чемпионата мира по автогонкам класса «Формула-1». Вторым пришел финн Вальттери Боттас (Mercedes), а третьим — Шарль Леклер из Монако (Ferrari). Российский пилот из команды Toro Rosso Даниил Квят занял 12-е место.