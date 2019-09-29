Хэмилтон в четвертый раз выиграл Гран-при России «Формулы-1»

Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон в четвертый раз выиграл Гран-при России — этапа чемпионата мира по автогонкам класса «Формула-1» в Сочи. Вторым пришел финн Вальттери Боттас (Mercedes), а третьим — Шарль Леклер из Монако (Ferrari), который накануне выиграл квалификацию Гран-при.
What a race, @LewisHamilton! ??— Formula 1 (@F1) 29 сентября 2019 г.
It's safe to say he enjoyed that one!#RussianGP ???? #F1 pic.twitter.com/kxhqoQd4bh
Российский пилот из команды Toro Rosso Даниил Квят занял 12-е место, стартовав с последнего ряда.
Гран-при России проходил в Сочи 27–29 сентября. Всего чемпионат проводился в шестой раз. Каждый раз Гран-при берут пилоты Mercedes.
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