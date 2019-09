Хэмилтон в четвертый раз выиграл Гран-при России «Формулы-1»

Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон в четвертый раз выиграл Гран-при России — этапа чемпионата мира по автогонкам класса «Формула-1» в Сочи. Вторым пришел финн Вальттери Боттас (Mercedes), а третьим — Шарль Леклер из Монако (Ferrari), который накануне выиграл квалификацию Гран-при.

