Постскандальное голосование

Сегодня в Австрии проходят досрочные парламентские выборы. Они были объявлены после распада правящей коалиции из-за скандала «Ивиса-гейт». Однако итогом выборов может стать возрождение той же коалиции консерваторов и ультраправых.

Досрочные выборы в парламент проходят всего через четыре месяца после скандала, который привел к правительственному кризису. 17 мая два немецких издания — журнал Spiegel и газета Suddeutsche Zeitung — опубликовали отрывки из видеозаписи, снятой скрытой камерой на вилле, расположенной на испанском острове Ивиса. Запись сделана перед прошлыми парламентскими выборами в 2017 году. На ней запечатлен разговор лидера крайне правой Австрийской партии свободы (АПС) Хайнца-Кристиана Штрахе и функционера этой партии Иоганна Гуденуса с русскоговорящей девушкой, которая представлялась племянницей российского олигарха. Они обсуждали возможность тайного финансирования предвыборной кампании АПС.

Публикация скандального видео привела к отставке господина Штрахе с поста вице-канцлера, полученного им после успеха АПС на выборах 2017 года, а также отставки других министров от АПС. Австрийская партия свободы избрала себе нового лидера — Норберта Хофера. Прокуратура Австрии завела в отношении господ Штрахе и Гуденуса дело по подозрению в злоупотреблении служебным положением. В прошлом месяце часть обвинений с них была снята. Дело может быть полностью закрыто, если прокуратура, изучив полное видео, не найдет в эпизоде состава преступления.

В результате скандала подал в отставку и канцлер Австрии Себастьян Курц, председатель Австрийской народной партии (АНП). Он предложил президенту страны Александру Ван дер Беллену провести досрочные выборы в парламент как можно скорее. Себастьян Курц также заявил, что его партия прекращает коалиционное сотрудничество с АПС. На политической репутации самого Курца «Ивиса-гейт» практически не отразился. «Он сумел представить себя жертвой скандала, люди не считают, что он был к этому причастен»,— сказал в интервью Euronews Пауль Шмидт, генеральный секретарь Австрийского общества европейской политики.

Сентябрьские опросы общественного мнения показывают, что АНП является фаворитом на воскресных выборах, за нее могут проголосовать 30–35% избирателей.

На втором месте в опросах находится Социал-демократическая партия Австрии (СДПА) — 19–23%. Австрийская партия свободы на третьем месте с 20–21%.

На выборах 2017 года АНП получила 31,5% голосов, СДПА — 26,9%, АПС — 26%. Не имея большинства в парламенте, Себастьян Курц сумел сформировать правительство за счет коалиции с АПС.

Если сравнить цифры, то можно увидеть, что «Ивиса-гейт» обошелся крайне правым примерно в 6% голосов австрийских избирателей. Часть разочаровавшихся в АПС, вероятно, решили голосовать за АНП. Партия свободы может потерять даже больше голосов из-за нового скандала с ее бывшим лидером. На днях стало известно, что прокуратура ведет в отношении господина Штрахе расследование еще по одному делу. Он подозревается в том, что использовал в личных целях средства партии, а его сообщниками были секретарь и телохранитель, предоставлявшие фальшивые документы о расходах. Общий ущерб, нанесенный им партийной казне за несколько лет, оценивается в €5 тыс.

Если данные опросов общественного мнения подтвердятся в ходе голосования, АНП опять займет первое место на выборах, как и в 2017 году, и опять не сумеет получить большинства мест в парламенте.

Главная интрига заключается в том, с кем Себастьян Курц решит вступить в коалицию для формирования правительства. Весьма вероятный вариант — воскрешение союза с крайне правыми.

Европейские газеты пестрят однотипными заголовками «Вернутся ли к власти в Австрии крайне правые?». АПС не против возвращения. В ее предвыборном рекламном ролике новый лидер партии Норберт Хофер и Себастьян Курц предстают в образе супругов, пришедших в семейную консультацию. Оба одновременно говорят: «У нас много общего». И действительно, политические программы обеих партий весьма схожи. Менее вероятным кажется союз победившей АНП с социал-демократами. У них как раз очень мало общего в вопросе политических приоритетов. Есть также вариант союза с двумя либеральными партиями — «Зелеными» и «NEOS—Новая Австрия».

Популярность партии «Зеленые — зеленая альтернатива» в последнее время быстро растет. Опросы предсказывают, что за нее проголосуют 11–13%% избирателей, в несколько раз больше, чем два года назад. NEOS может рассчитывать на выборах на 8% голосов. Представители обеих партий ранее никогда не входили в состав австрийского правительства. Но обе партии могут потребовать пересмотра бюджета с целью увеличения расходов на борьбу с изменением климата. Кроме того, они расходятся с АНП в вопросе об иммиграции и социальной политике.

«Ему придется выбирать между чумой, холерой и, возможно, Эболой» — так прокомментировал коалиционные перспективы Себастьяна Курца политический аналитик Томас Хофер в интервью Reuters.

Алексей Алексеев