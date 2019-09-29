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Партия Себастьяна Курца лидирует на парламентских выборах в Австрии

В Австрии закрылись избирательные участки на досрочных выборах в парламент. Согласно данным МВД, лидирует партия бывшего федерального канцлера Себастьяна Курца.

  • Австрийская народная партия (партия экс-канцлера) набирает 38,4% голосов;
  • Социал-демократическая партия Австрии — 21,5%;
  • Австрийская партия свободы (АПС) —17,3%;
  • «Зеленые» — 12,4%;
  • NEOS («Новая Австрия и Либеральный форум») — 7,4%.

Досрочные выборы в парламент проходят через четыре месяца после скандала, который привел к правительственному кризису. Была опубликована видеозапись разговора лидера АПС Хайнца-Кристиана Штрахе и функционера этой партии Иоганна Гуденуса с русскоговорящей девушкой, которая представлялась племянницей российского олигарха. Они обсуждали возможность тайного финансирования предвыборной кампании АПС.

Публикация скандального видео привела к отставке господина Штрахе с поста вице-канцлера. В результате скандала подал в отставку и господин Курц.

О выборах читайте в публикации “Ъ” «Постскандальное голосование».

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