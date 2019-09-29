Партия Себастьяна Курца лидирует на парламентских выборах в Австрии

В Австрии закрылись избирательные участки на досрочных выборах в парламент. Согласно данным МВД, лидирует партия бывшего федерального канцлера Себастьяна Курца.

Австрийская народная партия (партия экс-канцлера) набирает 38,4% голосов;

Социал-демократическая партия Австрии — 21,5%;

Австрийская партия свободы (АПС) —17,3%;

«Зеленые» — 12,4%;

NEOS («Новая Австрия и Либеральный форум») — 7,4%.

Досрочные выборы в парламент проходят через четыре месяца после скандала, который привел к правительственному кризису. Была опубликована видеозапись разговора лидера АПС Хайнца-Кристиана Штрахе и функционера этой партии Иоганна Гуденуса с русскоговорящей девушкой, которая представлялась племянницей российского олигарха. Они обсуждали возможность тайного финансирования предвыборной кампании АПС.

Публикация скандального видео привела к отставке господина Штрахе с поста вице-канцлера. В результате скандала подал в отставку и господин Курц.

О выборах читайте в публикации “Ъ” «Постскандальное голосование».