В Москве завершился митинг в поддержку фигурантов «московского дела»

На проспекте Академика Сахарова в Москве завершилась согласованная акция в поддержку обвиняемых и осужденных фигурантов «московского дела». По данным МВД, на митинг пришли около 20 тыс. человек, «Белый счетчик» насчитал 25,2 тыс. участников на момент окончания мероприятия в 17:00. Согласовано было участие 20 тыс. человек.

На митинг пришли сами фигуранты «московского дела». Среди них — Алексей Миняйло, Владислав Барабанов, Даниил Конон и Валерий Костенок. Политик Алексей Навальный призвал со сцены продолжать поддержку заключенных. Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь подчеркнула необходимость «требовать соблюдения наших прав». «Мы будем требовать допуска наших политических представителей на выборы, судебной реформы и освобождения всех фигурантов "московского дела"»,— сказала она.

Кроме того, на акции выступили группа «Хадн дадн» и лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев.

В Москве летом на несогласованных акциях протеста задержали несколько тысяч человек. Были возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов. Семь человек получили реальные сроки заключения. Изначально в деле о массовых беспорядках было 15 обвиняемых, позднее обвинения с большинства фигурантов были сняты.

О том, что будет с участниками протестных акций — в материале “Ъ FM” «"Московское дело" не стало "болотным"».