Кабмин представил концепцию дифференциации утильсбора

Как и предполагал “Ъ”, вице-премьер Дмитрий Козак готов пойти на дифференциацию компенсаций утильсбора в размере около 120 млрд руб., но решение оставляет за автопромом. До 15 октября игроки попробуют самостоятельно определить ее параметры. Им уже изложили видение правительства, которое в целом значительно ограничит доступ к компенсациям для всех игроков. В частности, предлагается отменить правило, по которому подтверждать локализацию нужно только по 70% продукции, а автоматически начислять 60% компенсации. Для доступа к 100% объема нужно набрать около 6 тыс. баллов, хотя специнвестконтракты (СПИК) в отрасли заключались на условиях от 900 баллов.

Правительство согласовало концепцию дифференциации промсубсидий (де-факто компенсации утильсбора локализованным игрокам) и вынесло ее на обсуждение с отраслью на совещании «О дальнейшем развитии автомобильной промышленности» в ходе Гран-при России «Формулы-1» в Сочи. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Козак, отметив, что правительство проработало идею, но она исходила от отрасли:

«Считаем, что действовать в лобовую и принимать резкие решения по сильной дифференциации размера промышленных субсидий в зависимости от уровня локализации нецелесообразно. Это необходимо сделать плавно, постепенно — дать возможность всем адаптироваться».

По итогам совещания господин Козак поручил создать рабочую группу, в рамках которой представители всех автоконцернов до 15 октября должны договориться об окончательных параметрах дифференциации компенсаций утильсбора, в том числе используя наработки правительства, и представить предложения в Минпромторг. Такая схема работы уже использовалась по итогам встречи в Сочи годом ранее.

Согласно представленной правительством концепции, вместо почти полного возврата утильсбора для локализованных концернов с 2021 года предлагается автоматически закрепить за ними право на доступ к «минимальной базе» — 60% промсубсидий дает наличие сварки и окраски (900 баллов по балльной системе подсчета локализации), рассказал замминистра Александр Морозов. Наличие СПИК также обязательно. Это достижимое для всех игроков условие. Отметим, что 900 баллов — это минимальные условия, на которых заключались СПИК в легковом сегменте.

Остальной объем средств предлагается распределять исходя из дополнительных обязательств по локализации, и с каждым годом общий объем компенсаций будет сокращаться на несколько процентов, следует из концепции, с которой ознакомился “Ъ”. Чтобы претендовать на максимальный объем компенсаций с 2021 года производители легковых и легких коммерческих автомобилей должны набрать не менее 6,8 тыс. баллов (по данным “Ъ”, это 6810 и 6820 баллов соответственно), сообщил господин Морозов, грузовиков — 6,59 тыс. баллов, автобусов — 6,29 тыс. баллов. Для доступа к компенсации на уровне около 70% концернам предлагается набрать в районе 2 тыс. баллов.

Ранее максимальное число баллов, необходимое для доступа к мерам поддержки, оценивалось в 5,5—5,8 тыс. баллов, чтобы участвовать в госзакупках с 2025 года. Причем в случае с дифференциацией, по данным “Ъ”, это баллы за фактически выполненные обязательства, а не принятые в рамках СПИК (остальным мерам поддержки засчитывается именно уровень принятых обязательств).

Концерны шли на подписание СПИК именно ради промышленных субсидий в размере около 120 млрд руб. в год. Осенью 2018 года в ходе работы отраслевой рабочей группы, созданной по поручению вице-премьера, от его аппарата была заявлена позиция о гарантиях получения промсубсидий в полном объеме всем автоконцернам, уже локализовавшим производство в России. Позднее это повторил и сам Дмитрий Козак. Как рассказывали источники “Ъ”, тема дифференциации утильсбора вновь возникла после встречи Владимира Путина с представителями французского бизнеса в апреле. По данным “Ъ”, дифференциацию поддерживают КамАЗ, группа ГАЗ, АвтоВАЗ и альянс Renault-Nissan, к ним присоединились Volkswagen и Hyundai.

Дмитрий Козак в разговоре с “Ъ” подчеркнул, что применение правила, по которому требования по локализации применяются только к 70% продукции, будет искажать картину при дифференциации объема выплат, и это также предстоит обсудить концернам.

Отказ от правила 70/30 предполагается и в представленной концепции правительства. Ранее о том, что такая конфигурация не должна соблюдаться в случае применения локализации, в своем обращении к премьеру Димитрию Медведеву указывали Toyota, BMW, PSA, Volvo Trucks и калининградский автозавод «Автотор». О том, что правило искажает реальную картину и не должно применяться при дифференциации, ранее говорили и в аппарате вице-премьера, рассказывали собеседники “Ъ”. Соответствующее поручение, по данным “Ъ”, еще летом было дано Минпромторгу. Отмена этого правила, по данным “Ъ”, не ощутима для традиционно российских производств и, вероятнее всего, Renault, в отличие от поддержавших ее иностранных концернов.

Ольга Никитина, Адлер