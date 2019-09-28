Стаканчики не бросать, на балконе не курить Прошедшая неделя в цифрах, цитатах и фактах

Цитаты недели

«Войну мы не начнем, это я вам обещаю» (глава МИДа Сергей Лавров в интервью “Ъ”, комментируя потенциальное принятие Грузии в НАТО без Абхазии и Южной Осетии).

«Нельзя бросать пластмассовый стаканчик в представителя полиции, Росгвардии — не важно. Ну нельзя, это закон! У нас, может быть, не совсем любезно погрузят в автобус, выломают руки и увезут, а в Америке и Канаде застрелят к чертовой матери. За стаканчик, за газету брошенную. Закон. Тем более на несанкционированной акции. Такая жизнь, законы надо знать!» (пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на встрече со студентами ВШЭ, комментируя задержания на акциях протеста в Москве).

«После смерти даже враг имеет право на уважение» (политик Жан-Мари Ле Пен после сообщения о смерти экс-президента Франции Жака Ширака).

«Это будет борьба снаряда и брони… Вопросом мы этим занимаемся, и пиратский корабль когда-нибудь, наверное, мы подорвем по-серьезному» (глава Роскомнадзора Александр Жаров о разработке новой системы блокировки запрещенного Telegram).

Инициативы недели

Правительство России предлагает запретить «использование открытого огня» на балконах квартир. Под запрет может попасть не только жарка шашлыков на лоджии, но и курение.

Президент России Владимир Путин предложил ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.

Минюст предлагает наделить приставов правом взламывать квартиры при проверках газовых плит и перепланировки жилья.

Почти половину средств, которые государство выделяет на компенсацию транспортных затрат при экспорте, будут получать машиностроители.

Взыскание долгов предлагают разделить по виду деятельности.

РЖД предлагает ужесточить наказание за столкновение машин с поездами.

ВТБ предлагает активным клиентам бесплатную мобильную связь.

Госдума хочет запретить брать плату за переводы и снятие денег в банкоматах.

Правительство может лишить финансирования регионы, которые не меняют вовремя асфальт.

В аэропорту Пулково предлагают дерегулировать тарифы: их можно будет менять на международные перевозки и прямые рейсы Москва—Петербург.

Цифры недели

881 млрд руб. профицита федерального бюджета ожидается в 2020 году.

На уровне 3% ожидает правительство инфляцию в 2020 году.

Около $235 млн в год различные компании тратят на размещение рекламы на сайтах, распространяющих дезинформацию.

Почти до 1 млн человек выросло число нарушителей парковки в Москве за год.

С более чем 2,5 тыс. телефонных номеров этим летом поступали звонки банковским клиентам.

77 млрд руб. достиг оборот контрафактных кроссовок в России.

56% людей в мире считают себя оптимистами.

По букве закона

Следственный комитет России прекратил уголовное преследование фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля Алексея Миняйло.

Дело об убийстве певца Михаила Круга закрыто: Следственный комитет России полностью восстановил картину преступления.

Отставки и назначения

Минфин анонсировал масштабное сокращение госслужащих.

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко переизбрана на должность.

Сделки недели

РЖД может досрочно разорвать договор об управлении железными дорогами Армении.

Совладелец Московского речного пароходства Александр Плющенко намерен продать свои 33% акций, узнал “Ъ”.

Старейший британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации.

Как выяснил “Ъ”, сооснователи группы Qiwi намерены продать свои акции.

Россия присоединилась к Парижскому климатическому соглашению 2015 года.

Французская компания BlaBlaCar покупает агрегатор автобусных билетов Busfor.