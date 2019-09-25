С дебетовых карт снимают комиссии

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому банкам будет запрещено брать комиссию за снятие денег в «чужом» банкомате с дебетовых карт и за переводы денег с них на карту другого банка. Атаки на комиссии за снятие денег в банкомате предпринимаются не первый год. Но возможный запрет на комиссии за перевод с карты на карту может серьезно помешать развитию создаваемой Банком России системы быстрых платежей.

Группа депутатов 24 сентября внесла в Госдуму законопроект, по которому «физические лица не будут уплачивать комиссионные вознаграждения в случае перевода денежных средств с использованием платежных карт между кредитными организациями». Также документ предлагает запретить комиссию при получении «держателем платежной карты наличных (в том числе с использованием банкомата)». Ограничения планируется ввести только на операции в рублях и по дебетовым картам. По данным ЦБ, на 1 апреля в РФ эмитировано 272,9 млн банковских карт, из них 86,9% — дебетовые или расчетные, а остальные — кредитные или с овердрафтом.

Законодатели аргументировали свое предложение тем, что существенная часть кредитных организаций в РФ (около 73%) «контролируется со стороны государства».

При этом прибыль банков оказалась выше, чем в прошлом году, и 24% ее, по подсчетам авторов, приходится на комиссионный доход. По данным ЦБ, прибыль банков за январь—август составила 1,4 трлн руб. против 0,9 трлн руб. годом ранее. «Представляется обоснованной необходимость смещения баланса интересов между кредитными организациями и гражданами—клиентами банков»,— отмечается в пояснительной записке к проекту.

Попытки ограничить или вообще запретить банковские комиссии предпринимались и раньше. «В течение последних шести лет проекты по ограничению комиссионного вознаграждения вносились неоднократно»,— говорит руководитель центра по работе с законодательными инициативами банка «Открытие» Сергей Селезнев. Но все эти инициативы были отклонены. В основном, по мнению господина Селезнева, потому, что получили «отрицательные заключения правительства и Банка России ввиду отсутствия учета в законопроектах затрат кредитных организаций на расчеты между собой, на оплату услуг процессингового центра и оператора платежной системы». В ЦБ пообещали высказать свою позицию в ходе обсуждения законопроекта в Госдуме.

Если вдруг на этот раз идея пройдет, отмечает независимый эксперт на рынке платежных карт Дмитрий Вишняков, можно ожидать сокращения платежной инфраструктуры и уменьшения доступа к финансовым услугам широких слоев населения:

«Никто из банков не будет бесплатно оказывать услуги по переводу денежных средств». «Невозможность взимать комиссии за сервис приведет к тому, что банки просто перестанут оказывать услуги по карточным переводам или введут минимальные лимиты на такой тип операций ввиду того, что указанные операции будут нести прямые убытки для банка»,— соглашается директор процессингового центра «КартСтандарт» Майя Глотова. При этом, добавляет она, у банков есть возможность обойти ограничения: закон не предполагается применять к картам с овердрафтом, и банки начнут выпускать их, чтобы исключить их из области его применения.

Есть и еще один аспект, который снижает перспективы прохождения законопроекта: он может привести к серьезным проблемам для системы быстрых платежей (СБП), которую сейчас активно развивает Банк России. По мнению Майи Глотовой, обнуление тарифов на карточные переводы противоречит логике развития СБП, где банки могут взимать комиссию.

Максим Буйлов, Ксения Дементьева