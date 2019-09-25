ВТБ прозвонит абонентов

Виртуальный мобильный оператор ВТБ запустится в Москве в тестовом режиме с 25 сентября и предложит бесплатную связь пользователям «Мультикарты» этого банка. Аналогичные проекты Сбербанка и Тинькофф-банка пока в совокупности заняли лишь около 4,5% рынка виртуального мобильного оператора (mobile virtual network operator, MVNO). Появление нового игрока вряд ли существенно изменит расстановку сил, считают эксперты.

Виртуальный мобильный оператор ВТБ запустится в Москве в тестовом режиме 25 сентября, рассказал “Ъ” гендиректор «ВТБ Мобайл» Максим Шарков. По его словам, на первом этапе подключиться можно будет в пяти офисах ВТБ, до конца года сим-карты появятся в большей части отделений столицы, а с октября — в Санкт-Петербурге. В 2020 году «ВТБ Мобайл» планирует охватить более 15 регионов. Оператор работает на платформе Tele2, большая часть инфраструктуры — на стороне партнера, уточняет Максим Шарков. ВТБ занимается разработкой, обслуживанием и продвижением продукта.

Стартовый пакет «ВТБ Мобайл» до конца месяца, в котором подключается абонент, предоставляется бесплатно. Базовый тарифный план включает 150 минут звонков по России, 3 Гб интернета и 50 СМС.

Максимально можно выбрать 1 тыс. минут и 20 Гб трафика, дополнительно — безлимитный доступ к социальным сетям, мессенджерам и др. Бесплатно мобильную связь по базовому тарифу или скидку на других тарифах получат активные пользователи пакета «Мультикарта» ВТБ. По данным банка, им пользуются более 6,5 млн человек.

«ВТБ Мобайл» станет третьим банковским оператором связи в России после «Тинькофф Мобайл» и «СберМобайл», запущенных в декабре 2017-го и сентябре 2018 года соответственно. Они тоже работают на инфраструктуре Tele2. По оценке «ТМТ Консалтинг», «Тинькофф Мобайл» и «СберМобайл» на конец 2018 года в совокупности занимали лишь 3% рынка MVNO в России. В тройку лидеров по числу абонентов входили Yota (работает на сетях «МегаФона») с долей 67%, «Ростелеком» (Tele2) с 16% и МГТС (МТС) с 7%. По данным J’son & Partners Consulting на конец первого полугодия, в России 11 млн абонентов MVNO, в том числе около 500 тыс. (около 4,5%) у банковских проектов.

«СберМобайл» представлен в 46 регионах и планирует дальнейшую экспансию. По собственным данным, его абонентская база приблизилась к 500 тыс. подключений. «Тинькофф Мобайл» работает в 62 регионах и до конца 2019 года планирует запуститься во всех 65, где есть Tele2. Число абонентов в компании не раскрывают, но уточняют, что по итогам августа 2019 года база выросла в пять раз к аналогичному периоду прошлого года. У виртуального оператора «Ростелекома» число активных абонентов на конец первого полугодия выросло на 40% год к году, до 1,3 млн, говорят в компании.

Проект ВТБ вряд ли кардинально изменит ситуацию, считает гендиректор «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов: как показывает опыт других игроков, компания может претендовать «на доли процентов рынка». По его мнению, это в большей степени имиджевый проект и попытка создать комплексный продукт для клиентов банка. Проект выглядит как способ подогреть интерес к «Мультикарте», согласен аналитик «Фридом Финанс» Александр Осин. При этом в течение нескольких лет за счет масштаба ВТБ и способности конкурировать по цене «ВТБ Мобайл» может занять значимое место на рынке, допускает он.

Речь может идти о нескольких процентах рынка MVNO в перспективе двух-трех лет, если ВТБ удастся вывести интересные предложения и обеспечить хорошую конверсию своих клиентов в абонентов, полагает руководитель департамента беспроводных технологий J’son & Partners Consulting Виталий Солонин. Пока же, считает он, конкурентных преимуществ, помимо бесплатного тарифа для пользователей «Мультикарты», у проекта нет и перенасыщенный рынок мобильной связи в ближайшей перспективе его «практически не заметит».

Юлия Тишина