Как разделяют пароходы

Как стало известно “Ъ”, один из крупнейших игроков на рынке речных перевозок — обремененное долгами Московское речное пароходство (МРП) — ищет покупателей на свое имущество. По данным “Ъ”, совладелец компании, экс-банкир Александр Плющенко, решил продать свои 33% голосующих акций или разделить бизнес с основным собственником Романом Троценко. Тот отказался выкупить долю, и теперь речь идет о возможной продаже большей части активов МРП, говорят собеседники “Ъ”. По мнению экспертов, наиболее привлекательным из них выглядит «Мостурфлот».

На фоне убытков в Московском речном пароходстве разгорелся конфликт акционеров. Как выяснил “Ъ”, долю планирует продать экс-банкир Александр Плющенко. По его словам, речь идет о 33% голосующих акций, еще 66% принадлежат экс-главе ОСК, совладельцу AEON Романа Троценко.

Московское речное пароходство перевозит грузы и пассажиров на внутренних водных путях европейской части РФ. На его балансе свыше 150 единиц грузового и более 20 единиц пассажирского флота, а также перегрузочная и добывающая техника. В состав МРП входит «Мостурфлот», «МРП-Танкер», порт Серпухов, порт Кимры, Московско-Окское речное пароходство, Международный московский яхтенный порт.

Выручка МРП в 2018 году по МСФО выросла на 19%, до 3,3 млрд руб., убыток — 301 млн руб. Стоимость активов — 5,7 млрд руб. при обязательствах почти 8 млрд руб. Согласно отчету за второй квартал, в МРП 39,7% принадлежит ИК «Орлиная река», еще 6,5% у «Аэросити-Девелопмента», а 36,3% в Национальном расчетном депозитарии. Понять структуру бенефициаров по «СПАРК-Интерфакс» невозможно.

По словам господина Плющенко, он хочет продать свою долю из-за убыточной для МРП программы по строительству танкеров.

«Мы начинали программу, рассчитывая, что старый флот будет порезан, но этого не произошло,— объясняет он.— Проект остановили на седьмом танкере и выставили на продажу».

Сейчас у нас около четырех-пяти активных покупателей, в том числе компания из Нигерии, рассказал господин Плющенко. По его мнению, продажа танкеров должна закрыть основную часть убытка пароходства. Также в планах избавиться от непрофильных активов — офисного здания на Ленинградском шоссе, барж, земснарядов, портов Серпухов и Кимры.

По словам господина Плющенко, Роман Троценко не готов выкупить предлагаемую ему долю, переговоры о ее продаже ведутся на рынке. Стоимость доли бизнесмен оценивает в $15–30 млн. Параллельно рассматривается возможность разделения активов. «Сейчас подсчитываем активы, привлекаем аудиторов из "большой четверки". Планируем в ближайшее время завершить раздел, но так, чтобы это не отразилось на текущей работе»,— уточнил господин Плющенко. Основные спорные вопросы: стоимость строящегося круизного лайнера «Петр Великий» и убытки от танкерного проекта.

Роман Троценко переадресовал вопросы “Ъ” управляющему директору проекта МРП в AEON Дмитрию Свистухину. Тот сообщил, что история берет начало в 2016 году, когда господин Плющенко проводил сделки с заинтересованностью в отношении Айви-банка (лицензия отозвана в мае 2017 года), руководителем которого являлся. Обязательства по 27 сделкам на 600 млн руб. не были обеспечены, деньги пароходству не возвращены, в связи с чем МРП вынуждено продавать активы, пояснил господин Свистухин. Господин Плющенко, по его словам, обещал выступить поручителем, но в итоге передумал и решил «скинуть акции». При этом, говорит Дмитрий Свистухин, господин Плющенко сам голосовал за танкерный проект.

Менеджмент МРП принимает меры, чтобы выправить ситуацию, рассматривается продажа части активов, но банкротство «вряд ли возможно».

Дмитрий Свистухин утверждает, что Александр Плющенко действовал вместе с Александром Кутуковым, в отношении которого возбуждено уголовное дело. Если задолженность не будет погашена, то МРП обратится в суд. Господин Плющенко утверждает, что он не имеет отношения к уголовному делу в отношении господина Кутукова, а все кредиты МРП перед Айви-банком «готов забрать с собой» при разделе пароходства, о чем неоднократно говорил Роману Троценко и его представителям.

Слухи о том, что МРП пытается продать активы, в частности «МРП-Танкер», ходят по рынку давно. Собеседники “Ъ” отмечают, что сейчас танкерный рынок «пошел вверх», поэтому в перспективе суда могут приносить прибыль. Источники “Ъ” в отрасли говорят, что порты Кимры и Серпухов, которые также не в первый раз предлагаются к покупке, реализовать будет очень сложно: это низкомаржинальный, убыточный бизнес. Баржи сейчас тоже никому не нужны, если только мелким игрокам, отмечает один из собеседников “Ъ”. А вот Международный московский яхтенный порт — понятный бизнес, который, по словам еще одного источника “Ъ”, «приносит деньги и ликвиден».

По словам источников “Ъ”, интерес может представлять пассажирский флот МРП. Интерес к нему, по данным “Ъ”, есть у «Водохода». Сам по себе «Мостурфлот» прибыльный, он не хуже других игроков, просто все деньги тратятся на кредиты и лизинг, говорит один из собеседников “Ъ”, но на рынке речных круизных судов может «надуться пузырь», так как помимо МРП еще две компании могут выставить флот на продажу.

Надежда Малышева из PortNews считает, что столь разноплановый бизнес никому не нужен, компанию логичнее продать по сегментам, что и происходит. Возможно, танкеры могут быть интересны иностранным компаниям, рассуждает госпожа Малышева, предполагая, что сложнее всего МРП будет продать баржи, а самым привлекательным активом остается «Мостурфлот».

Анастасия Веденеева