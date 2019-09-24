Qiwi продает «Совесть»

Сооснователи группы Qiwi пытаются продать свои акции. В идеале они рассчитывают выйти из бизнеса полностью, но более вероятной является продажа таких проектов, как карты рассрочки «Совесть» и Рокетбанк. Покупатели интересуются активами, несмотря на их убыточность, но могут быть разногласия по цене.

О том, что контрольный пакет акций Qiwi выставлен на продажу, рассказал “Ъ” собеседник, знакомый с условиями предложения. Другой источник “Ъ” утверждает, что сооснователи группы Сергей Солонин и Борис Ким решили продать свой бизнес примерно полгода назад. Однако если интересантов не будет, то они готовы рассмотреть возможность продажи отдельных активов. Бизнесмены подготовили презентацию для инвесторов, а также привлекли консультантов. Третий собеседник не слышал о продаже контрольного пакета публичной компании, но знает, что группа продает Рокетбанк и проект карты рассрочки «Совесть». О возможности продажи «Совести» говорит и другой источник “Ъ”.

Qiwi анонсировала возможность частичной или полной продажи лишь Рокетбанка. Два источника “Ъ” утверждают, что группа начала переговоры около месяца назад. По информации одного из собеседников “Ъ”, сейчас Рокетбанком интересуется «Билайн», у которого уже есть свой банковский продукт — платежная карта. Также ему известно, что одному из инвесторов интересна «Совесть» и якобы стороны уже близки к сделке. В «Билайне» отказались от комментариев.

Чистая прибыль группы Qiwi во втором квартале 2019 года составила почти 2 млрд руб. Однако продать контрольный пакет группы будет весьма непросто, утверждают собеседники “Ъ”. По словам одного из них, сложно предположить, кто бы мог приобрести платежный бизнес группы (основной бизнес) ввиду его масштабов. Кроме того, сейчас акции Qiwi на рынке стоят дорого. На вопрос о том, как будет структурирована сделка и за какую сумму сооснователи хотят продать акции, собеседник “Ъ” не ответил, уточнив, что эти пожелания вряд ли будут реализованы.

«Совесть» и Рокетбанк на данный момент являются убыточными. За полгода они принесли примерно по 1 млрд руб. убытка каждый. Тем не менее «Совесть» может потенциально быть интересна ее конкурентам, например, Совкомбанку, у которого есть похожий продукт «Халва», считает участник рынка. Подтвердить соответствующий интерес Совкомбанка к поглощению конкурента “Ъ” не удалось. Впрочем, потенциальные интересанты готовы рассмотреть предложение в случае снижения цены, например, если появятся какие-либо условия, негативно влияющие на бизнес Qiwi.

Основной акционер группы Сергей Солонин (ему принадлежат 63% голосующих бумаг) не ответил на вопросы “Ъ”. Сооснователь Qiwi Борис Ким и банк «Открытие» (11,4% голосующих акций) отказались от комментариев. В пресс-службе группы Qiwi заявили, что «не обладают информацией о намерениях основных акционеров продавать акции». Группа ведет «переговоры с рядом потенциальных инвесторов» о продаже Рокетбанка, но раскрывать детали не может. Что касается «Совести», то Qiwi продолжает инвестировать в этот проект и «рассматривает различные варианты его дальнейшего развития».

Директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Руслан Коршунов считает, что «Совесть» потенциально может быть интересна банкам, которые планируют развивать розницу. При этом потенциальным покупателям необходимо будет учесть особенности карт рассрочек, которые могут конкурировать с потребкредитами того же банка. Рокетбанк, по словам экспертов, имеет свои плюсы и минусы с точки зрения инвесторов. «С одной стороны, появление Системы быстрых платежей (СБП) и оплаты через QR-коды окажет давление на доходность и темпы роста платежей по пластиковым картам,— отмечает управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков.— С другой стороны, имеющаяся у Рокетбанка клиентская база и программные продукты могут быть монетизированы через партнерство с универсальными и розничными банками».

Виталий Солдатских