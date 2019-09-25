Матвиенко переизбрана спикером Совета федерации

Валентина Матвиенко избрана на должность председателя Совета федерации, передает корреспондент “Ъ”. За нее проголосовали все 153 сенатора, принявших участие в голосовании.

Спикер Совфеда была избрана на безальтернативной основе — другие сенаторы отказались от выдвижения своих кандидатур. На рассмотрение верхней палаты парламента кандидатуру госпожи Матвиенко внес первый заместитель Совета федерации Николай Федоров.

Напомним, Валентина Матвиенко представляет в сенате исполнительную власть Санкт-Петербурга. Ее возглавляет губернатор Александр Беглов, избранный на эту должность 8 сентября нынешнего года. Госпожа Матвиенко является председателем Совета федерации с 2011 года, до этого была губернатором Санкт-Петербурга.

Андрей Винокуров