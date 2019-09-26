Приставам открывают доступ в квартиры

Судебные приставы смогут взламывать двери в квартиры граждан для изучения сделанных перепланировок жилья и проверок газовых плит. Законопроект о наделении их такими правами разработали в Минюсте после принятия правительством РФ плана по борьбе со взрывами газа в жилых домах. Взлом квартиры возможен лишь после того, как ее владелец дважды пропустил установленные судом и приставом сроки добровольного доступа в жилище. Эксперт говорит, что подозрения в перепланировке могут использоваться приставами для проникновения в любое жилье, например для поиска имущества, а его собственник рискует «получить взломанную и пустую квартиру».

Поправки к закону «Об исполнительном производстве» были размещены Минюстом на портале regulation.gov.ru. В ст. 68 закона, где говорится об арестах имущества должников, выселении и других исполнительных мерах, предлагается добавить пункт о «принудительном доступе в помещение в многоквартирном доме» для надзора за порядком перепланировки и проверки газового оборудования. В поправках оговаривается, что доступ в квартиру возможен со «взломом (разрушением) запирающих устройств»; при этом должны участвовать понятые и составляться соответствующий акт. Приставу ставится задача исключить проход в жилье посторонних лиц. Впрочем, взлом квартиры возможен лишь по решению суда, куда, как пояснили в Минюсте, должны предварительно обратиться сотрудники жилищных инспекций. Суд установит «срок добровольного исполнения» требования о доступе в квартиру, а по его истечении новый срок определит уже пристав. И лишь после окончания этих двух сроков квартиру разрешается вскрывать «без дополнительного извещения» владельца.

Примечательно, что в тексте документа обитателей жилья называют должниками, хотя о материальных претензиях к ним не говорится.

Просрочивший первый срок добровольного доступа в квартиру гражданин обязан уплатить приставу «исполнительский сбор» в 1 тыс. руб.

В каком случае сотрудники жилищных инспекций должны идти в суд, в законопроекте не оговаривается. Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов предполагает, что основанием для этого может стать «отказ в предоставлении доступа» таким сотрудникам в квартиру, также замечая, что в поправках нет «перечня оснований для обращения» в суды. В пояснительной записке Минюста говорится, что законопроект направлен на «обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан», устранение неисправностей газового оборудования и «недопущение разрушения многоквартирного жилого дома или его части в случаях самовольного переустройства и (или) перепланировки». Проект выступает частью плана правительства РФ по борьбе с нарушениями использования газа в быту. Документ был принят в феврале 2019 года после взрыва газа в жилом доме накануне в Магнитогорске, в результате которого погибли 39 человек. В п. 9 правительственного плана нескольким ведомствам, включая Минюст, поручается представить предложения «по упрощению порядка доступа в жилое помещение».

Директор Фонда развития права и медиации ТЭК Александр Пахомов напоминает, что доступ в квартиру без согласия собственника применяется к должникам и сейчас. «Изменяется лишь основание выдачи исполнительного листа приставам, порядок в целом остается тем же»,— говорит он. Руководитель проектов юридической группы «Яковлев и партнеры» Андрей Набережный считает, что двухэтапная система с разрешением суда и исполнением приставами в целом «защищает жильцов»: «Если нечего скрывать, риски минимальны. Времени достаточно, чтобы показать помещение». В то же время в поправках «нет четких критериев» попадания в квартиру:

«Очевидно, что подозрения в перепланировке могут быть всегда. Механизм может превратиться в способ законного проникновения приставов в жилье в иных целях — например, для поиска имущества»,— рассуждает господин Набережный.





Александр Пахомов подчеркивает, что нормы законопроекта могут быть применены для всех квартир, а не только для квартир с газовыми плитами.

В законопроекте также не оговаривается, что делать после вскрытия квартиры, замечает Андрей Набережный. «Получается, приставы просто оставят ее открытой. Если собственник квартиры находится на отдыхе, он может лишиться всего имущества, и приставы за это отвечать не будут»,— рассуждает он. Приставы могут и не найти в жилье признаков перепланировки, но собственник по приезде «получит взломанную и пустую квартиру», добавляет юрист. В Минюсте “Ъ” сообщили, что порядок «обеспечения сохранности имущества должника» разработает главный судебный пристав РФ. Дмитрий Горбунов надеется, что вскрытие жилья «в массовом порядке применяться не будет», называя это крайней мерой даже «при условии наличия оснований и судебного решения» и напоминая о неприкосновенности жилища, гарантированного Конституцией РФ.

Александр Воронов