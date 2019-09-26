За бездорожье накажут безденежьем

Вице-премьер Максим Акимов и министр транспорта Евгений Дитрих обрушились с резкой критикой на региональные власти, срывающие планы по ремонту дорог на федеральные деньги. Провинившиеся чиновники пытались объяснить отставание от графика тайфунами, затяжными дождями и другими непреодолимыми обстоятельствами. Господин Акимов в ответ заявил, что дополнительное финансирование в размере 12,6 млрд руб., которое ранее планировалось выделить на аварийные мосты в регионах, станет недоступным для тех, кто не выполняет план. В результате подобных решений пострадает не только руководство субъектов, но и местные автомобилисты, которым по многу лет приходится ждать ремонта, отмечают эксперты.

Ситуация с исполнением нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД) обсуждалась на совещании в правительстве. Нацпроект, рассчитанный до 2024 года, предполагает финансирование в размере 4,7 трлн руб., 4,4 трлн из них идут на ремонт дорог. Согласно поставленной задаче уже через пять лет должна быть отремонтирована половина всей региональной дорожной сети. В этом году из федерального бюджета субъекты получили 106 млрд руб.: с Минтрансом был согласован перечень объектов (их более 6,8 тыс.), график проведения конкурсов, начала и окончания работ.

Только в четырех субъектах работы полностью завершены, в 16 завершены на 90%, следует из данных Минтранса России.

Забайкальский край, Крым, Ненецкий автономный округ, Тува, Чечня, Приморье, ЕАО и Сахалинская область выполнили менее 30% ремонтных работ, рассказал первый заместитель главы Минтранса России Иннокентий Алафинов. Севастополь, Челябинск, Камчатка, Хабаровский, Астраханский края и Калининградская область не дошли до 50%. «Если в ряде регионов можно объяснить снижение темпов паводком, то по другим есть большие вопросы»,— заявил господин Алафинов. Он напомнил, что еще 5 млрд руб. регионы получили в этом году на ремонт 17 аварийных мостов и других объектов, но контракты с подрядчиками заключены только по 12.

Губернатор Приморского края (выполнено чуть более 30% ремонта) Олег Кожемяко рассказал, что в мае—июне работы не велись из-за «отсутствия проектно-сметной документации», а с середины июля начались затяжные дожди. «За полтора месяца у нас было всего шесть погожих дней, поэтому фактически работы начались только после 6 сентября»,— заявил он. Подрядчики работают по ночам, заявил господин Кожемяко, и до конца октября все работы закончат. Зампред Совета министров Крыма (выполнено 23% работ) Юлия Жукова рассказала, что задержка произошла из-за оформления региональных дорог в собственность, поэтому контракты заключались только в июле, а работы начались в конце августа. Вице-премьер ЕАО Николай Канделя сразу признался, что регион «не может блеснуть темпами», сославшись на тайфун и потраченные деньги, выделенные в третьем квартале. «Ожидаем лимиты следующего квартала, сразу подвинем ситуацию»,— пообещал господин Канделя. «Не рассказывайте сказки, у вас лимит на третий квартал выбран на 60%,— парировал министр транспорта Евгений Дитрих.— Прошу губернатора подготовить разъяснения».

«Все это слушать мне совершенно неинтересно»,— вмешался вице-премьер Максим Акимов. Ссылки на «политические и сезонно-климатические обстоятельства» он назвал «несостоятельными».

«Мы изъяли из экономики беспрецедентные ресурсы на нацпроект, существенно повысив налоги,— заявил он.— Мы у людей фактически забрали часть доходов, чтобы перераспределить на общественное благо. А оно пока выглядит так: только четыре региона уложили верхний слой асфальта».





Господин Акимов напомнил, что из регионов поступают заявки на включение в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (еще один нацпроект на 6,3 трлн руб.), но их даже рассматривать не будут до выполнения обязательств по БКАД. Максим Акимов также поручил запретить доступ к дополнительным деньгам нацпроекта БКАД субъектов, выполнивших ремонтные работы менее чем на 50% (за исключением дальневосточных регионов, пострадавших от паводка). Ранее Минтранс предложил распределить дополнительно 12,6 млрд руб. между субъектами федерации для ремонта аварийных мостов, но теперь как минимум Чечня из этого перечня выпадает. Позже, предупредил господин Акимов, «отсечка» поднимется до 80%.

Отставание регионов от плана нацпроекта обсуждается уже не первый раз, господин Акимов угрожал урезать финансирование еще в июне текущего года (“Ъ” рассказывал об этом). Сначала предлагалось прямое изъятие уже выделенных средств, рассказал “Ъ” глава общественного совета Минтранса России Михаил Блинкин, но позже от этого отказались: «В этом случае выходит, что мы наказываем не местных начальников, а население, которое ждет отремонтированных дорог, но этого не получает». Предложенную схему господин Блинкин назвал «косвенным изъятием», когда регионам дают понять, что они не вправе рассчитывать на будущие вливания из федерального бюджета.

Иван Буранов