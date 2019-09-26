«Я не слишком умен, поэтому мне нужно много работать»

В Париже приспущены флаги, а Национальное собрание Франции почтило минутой молчания ветерана французской политики — Жака Ширака. Из четырех десятилетий своей политической карьеры 12 — с 1997 по 2003 год — он провел на посту президента Французской Республики, отменив обязательный призыв в армию и отказавшись от участия в кампании США в Ираке. Он умер в четверг в своей квартире в Париже в возрасте 86 лет.

«Попробуйте голову теленка, он сам всегда берет у нас именно это блюдо, свое любимое»,— убеждали меня лет пятнадцать назад в ресторане при Музее президента Жака Ширака. Ресторанчик располагался в коммуне Сарран — фактически маленькой деревушке, где живет всего-то 250 человек, расположенной в департаменте Коррез, в самом сердце Франции. Музей открыли при жизни экс-президента и даже в его присутствии: здесь собраны вещи, подаренные политику за долгие годы, в том числе подарки от других лидеров государств. Открытие его в такой глуши неудивительно. Родившийся и умерший в Париже экс-президент именно в этих краях провел свое детство, отсюда происходят его семья и даже фамилия (от местечка Ширак-Бельвю в полусотне километрах от Саррана). Тут же они с супругой Бернадетт в конце 1960-х приобрели небольшой замок XVII века.

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Это исконная Франция в шести часах езды от Парижа — простая и грубоватая, как голова теленка на блюде. Здесь до сих пор не так много иностранных туристов и плохо говорят по-английски. Хотя повар Елисейского дворца позже утверждал, что голова теленка вовсе не единственное любимое лакомство президента, во Франции многие запомнили Жака Ширака именно таким — не представителем консервативной элиты, а политиком из народа, простым, щедрым и сердечным.

«Французы, какими бы ни были их убеждения, потеряли сегодня не только государственного деятеля, но друга»,— написал в четверг в Twitter другой экс-президент, Франсуа Олланд.





В стране, где пост министра сельского хозяйства — один из наиболее значимых наравне с главами дипломатического и силового ведомств, именно он сделал фактически обязательным для президента или желающих им стать посещение парижского Сельскохозяйственного салона. Сам он мог ходить там много часов.

Проведя детские годы в Коррезе, Жак Ширак в конце Второй мировой войны оканчивает школу в Париже, на три месяца нанимается матросом на углевоз, а в 1951 году поступает в Sciences Po — парижский Институт политических наук, кузницу кадров французской администрации. Там же знакомится со своей будущей женой Бернадетт, представительницей старинной буржуазной семьи, католического истеблишмента. После годичного путешествия по США, окончания учебы и службы в армии он получает диплом Национальной школы администрации и становится госслужащим. В начале 1960-х активно увлекается политикой и в 1965 году впервые занимает выборную должность — пост муниципального советника Сент-Фереоля в Коррезе, в 45 км от Саррана.

К 1974 году он впервые становится премьер-министром (этот пост он будет занимать до 1976-го и затем с 1986 по 1988 год), но настоящим поворотным моментом его 40-летней политической карьеры станет победа на выборах мэра Парижа в 1977 году над Мишелем д’Орнано, близким соратником тогдашнего президента Валери Жискар д’Эстена. Незадолго до этого он возглавил «Объединение в поддержку республики» (RPR) — партию сторонников голлизма и главную политическую силу правого центра. Хотя много позже руководство мэрией обернулось для него длительными судебными тяжбами, последующие два десятилетия во главе французской столицы фактически и привели Жака Ширака в кресло президента.

Первые президентские выборы он выигрывает в 1995 году, но куда больше французам запомнилось голосование перед началом его второго президентского срока в 2002 году. «5 мая» стало во французском языке нарицательным понятием, эту дату вспоминают, когда говорят о столкновении принципов республики и демократии с темными недемократическими силами. В этот день во втором туре он столкнулся с Жаном-Мари Ле Пеном, главой «Национального фронта», тогда еще причислявшегося не к популистам, а к ультраправым националистам. Жак Ширак выиграл второй тур, набрав 82% голосов и став символом торжества Французской Республики.

Его соперник его пережил.

В четверг во французской прессе молнией разошлась цитата 91-летнего Жана-Мари Ле Пена: «После смерти даже враг имеет право на уважение».

Не так часто говорят о том, что именно Жак Ширак, по сути, добился революции во французском законодательстве об инвалидах. Первый закон, всесторонне регулирующий положение инвалидов и обязанности общества по их интеграции, появился в послевоенной Франции только в 1975 году — через год после того, как Жак Ширак впервые стал премьер-министром страны. В 1987-м правительство Ширака, ставшего премьером во второй раз, обнародует закон, регулирующий трудоустройство инвалидов. А во время второго президентского срока Жака Ширака парламент одобряет закон «О равенстве прав и возможностей, участии и гражданстве лиц с ограниченными возможностями». Проблемы тех, кто столкнулся с инвалидностью и психическими расстройствами, были знакомы президенту не понаслышке: о старшей дочери Лоранс, умершей в 2016 году в возрасте 58 лет, было известно не так много, но официальный диагноз звучал как «нервная анорексия».

Двенадцать лет президентского срока куда больше запомнились отменой обязательного призыва в армию (его вернет президент Эмманюэль Макрон), эйфорией от первой победы Франции в чемпионате мира по футболу в 1998 году, сокращением президентского срока с семи до пяти лет, борьбой с безработицей, признанием вины Франции за депортацию евреев в нацистскую Германию во время Второй мировой войны.

В конце 2000-х его популярность среди французов составляет 78%.

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«Мы познакомились еще в 1984 году, а последний раз виделись несколько месяцев назад. Его многие любили, таким был его характер — совершенно неконфликтный. При этом он сильно изменился с годами,— рассказала “Ъ” бывший экономический советник Жака Ширака, казначей созданного им фонда Fondation Chirac Мари-Элен Берар.— В молодости он был очень активным, пробивным, деятельным, придерживался линии своей партии. C годами он стал более открытым, любопытным и внимательным к чужим идеям. Он всегда был крайне толерантным, был далек от крайне правых и крайне левых, от антисемитизма. Его очень уважали за эту толерантность. Сам он говорил: "Я не слишком умен, поэтому мне нужно много работать". При этом он мог заниматься чьими-то проблемами, навестить кого-то в больнице, у него была экстраординарная эмпатия по отношению к людям, и теперь мне кажется, будто я потеряла старшего брата».

«В России будут помнить его большой личный вклад в развитие дружественных отношений между нашими государствами, взаимовыгодного двустороннего сотрудничества»,— отметил в четверг в направленной в Париж телеграмме соболезнования президент Владимир Путин.





Два президента были на «ты», Жак-Ширак вообще выступал за более тесные связи с Россией и уже после окончания своего президентского срока дважды приезжал сюда по приглашению господина Путина. Во французской прессе его даже называли «другом Путина и Пушкина»: хотя о своих знаниях русского президент не распространялся, еще в молодости он перевел на французский «Евгения Онегина». Впрочем, перевод так и не был опубликован.

«Он крепко любил Россию,— говорит Мари-Элен Берар.— Он очень уважал Владимира Путина, испытывал к нему дружеские чувства и не раз мне об этом говорил. Однажды мы были вместе в Санкт-Петербурге — и с ним заговорила маленькая девочка. Мы все были удивлены, но он заговорил с ней по-русски».

Галина Дудина