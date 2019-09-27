На балконах не дают курить и жарить

На балконах квартир в жилых домах, общежитиях и гостиницах запрещается «использование открытого огня». Соответствующие поправки в противопожарные нормы по требованию МЧС внесло правительство РФ. Под запрет может попасть не только жарка шашлыков на лоджии, но и курение. Эксперты разделились в оценках, является ли сигарета источником открытого огня и можно ли штрафовать граждан на 2–3 тыс. руб. за курение на своем балконе, приравняв это к нарушению противопожарных норм. В Госдуме новые запреты одобрили.

Об изменении «Правил противопожарного режима в РФ» рассказали в МЧС РФ. Поправки в этот документ были внесены правительственным постановлением №1216 от 20 сентября. В частности, в п. 90 правил, где говорится о запрете устраивать в квартирах, общежитиях и гостиницах склады пожароопасных веществ, добавляется ограничение на «использование открытого огня на балконах (лоджиях)». В сообщении агентства ТАСС приводятся данные, что под запрет попадут не только жарка шашлыков или зажжение свечей на балконах, но и курение. Новые правила вступают в силу с 1 октября.

Четкого определения открытого огня в законодательстве нет. В п. 436 «Правил противопожарного режима в РФ» дается понять, что в его качестве могут выступать горящая спичка и сигарета. Однако в этой норме речь идет о безопасности пожароопасных работ, в частности о правилах обращения с паяльной лампой. Член комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко уверен, что сигареты под новый запрет все-таки подпадают. «На предупреждающих щитах всегда есть знак зачеркнутой сигареты»,— рассуждает он. Впрочем, исполнительный директор юридической компании «Глазунов и Семенов» Дмитрий Семенов считает, что к подобным источникам можно отнести «факелы, газовые горелки, костер в мангале», тогда как курение ограничивается «тлением табака и кратковременным извлечением огня». Однако адвокат юридической компании BMS Law Firm Александр Иноядов подчеркивает: «Представить себе курение как процесс, исключающий признаки открытого горения, невозможно».

В МЧС РФ “Ъ” лишь заявили, что постановление правительства издано «в целях обеспечения пожарной безопасности», но не смогли прокомментировать, попадет ли под ограничение потребление табака.

Напомним, что с 2014 года курение запрещено в лифтах и подъездах жилых домов.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко назвал новые правила «более чем верным решением». «Даже если бы запретов не было, это просто преступление — жарка шашлыков на балконе. Курящему человеку еще можно найти объяснение и оправдать его, так как он зависим, он наркоман»,— рассудил он. «Это еще один шаг, чтобы улучшить воздух, которым дышат люди, и избежать пожаров,— сказал, в свою очередь, господин Герасименко.— Дым от курящего гражданина на балконе идет к соседу, а пьяные компании зачастую бросают окурки куда попало, и в результате возникают пожары».

С 1 октября разведение открытого огня на балконах может квалифицироваться как нарушение требований пожарной безопасности. По ст. 20.4 КоАП РФ за эту провинность гражданам грозит предупреждение или штраф в 2–3 тыс. руб., а должностным лицам (например, менеджерам гостиниц) — до 15 тыс. руб. Дмитрий Семенов говорит, что такие административные дела подведомственны МЧС и на соседей по этой статье жильцы пожаловаться в полицию не смогут. «Туда можно обратиться лишь при курении соседей на общих балконах — это нарушение законодательства об ограничении курения табака»,— добавляет господин Семенов. Руководитель юридической практики Grace Consulting Екатерина Орлова напоминает, что административной ответственности подлежат лица старше 16 лет. Член Ассоциации юристов России Алексей Гавришев предполагает, что в случае запрета на потребление табака на балконах ограничение «вряд ли будет всеми соблюдаться, как это происходит с курением в других местах».

Александр Воронов