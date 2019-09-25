BlaBlaCar подбросит Busfor

Карпулинговый сервис BlaBlaCar приобретает российский агрегатор автобусных билетов Busfor, ранее оценивавшийся в $70 млн. Сделка, скорее всего, приведет к созданию доминирующего игрока на российском рынке автобусных перевозок, полагают эксперты. Это должно ускорить его цифровизацию и нарастить долю онлайн-продаж билетов, которая пока не превышает 10%.

Французская BlaBlaCar покупает агрегатор автобусных билетов Busfor, работающий в России и странах Центральной и Восточной Европы, рассказали “Ъ” CEO BlaBlaCar Николас Брюссон и основатель Busfor Илья Екушевский. Стороны планируют закрыть сделку в четвертом квартале 2019 года после получения регуляторных одобрений. В Федеральную антимонопольную службу соответствующее ходатайство пока не поступало, сообщили в ее пресс-службе.

Сумма планируемой сделки не раскрывается. Среди акционеров Busfor — фонды шведской инвесткомпании Vostok New Ventures (VNV), а также Baring Vostok и «Эльбрус Капитал». VNV, согласно отчетности за второй квартал, владеет 12,3% Busfor и оценивает всю компанию, исходя из последних сделок, в $69,95 млн. С 2012 года сервис совокупно привлек $32,5 млн инвестиций. Объем целевого для Busfor рынка в Центральной и Восточной Европе, а также СНГ, составляет около $10 млрд в год, только в России — $2–3 млрд, оценивала VNV в 2018 году. Сама же BlaBlaCar, в которой VNV владеет 9,3%, оценивается примерно в $1,6 млрд.

BlaBlaCar работает в России с 2014 года, сейчас, по собственным данным, у сервиса около 20 млн пользователей. С начала 2019 года компания работает в России с регулярными автобусными перевозчиками, число партнеров среди которых превышает 500. Busfor объединяет более 7 тыс. перевозчиков в Центральной и Восточной Европе, ежемесячно через сервис продаются более 700 тыс. автобусных билетов, уточняет Илья Екушевский. Этот рынок фрагментирован, а доля онлайн-продаж автобусных билетов пока не превышает 10%, говорит он. Совместными усилиями компании смогут лучше удовлетворять потребности пассажиров и автобусных перевозчиков, а также ускорят темпы цифровизации рынка, рассчитывают стороны. Они подчеркивают, что сделка не предполагает сокращения сотрудников компаний или приостановки действующих партнерств.

BlaBlaCar в России регулярно сталкивается с давлением со стороны автобусных компаний. Сервис неоднократно требовали заблокировать из-за нелегальных перевозчиков, якобы присутствующих на платформе. Как сообщал “Ъ” 1 июля 2019 года, Минтранс разработал проект регулирования рынка карпулинга в России. Участники рынка отмечали, что он укрепит позиции BlaBlaCar.

Объединение BlaBlaCar и Busfor назревало давно, но процесс затянулся, в том числе из-за множества юридических претензий к французской компании в России, отмечает собеседник “Ъ” на рынке автобусных перевозок. В перспективе, вероятно, «стоит ожидать появления BlaBlaBus с аудиторией BlaBlaCar и опытом в сфере автобусов Busfor», полагает он. Для Busfor сделка может быть вынужденной, не исключает собеседник, близкий к одному из конкурентов сервиса: у компании заканчивались привлеченные ранее инвестиции. Оба собеседника считают, что сделка в итоге может быть структурирована как безденежная, а акционеры Busfor могут получить доли в BlaBlaCar.

В сегменте автобусных перевозок до сих пор не было компании, которая заняла бы доминирующее положение и могла бы цифровизировать рынок, рассуждает венчурный инвестор Алексей Соловьев. «Претендентом номер один был Busfor. С таким сильным акционером вероятность того, что российский рынок все-таки будет цифровизирован, сильно возрастает»,— уверен он. Сделка позитивно отразится на рынке, согласен управляющий партнер фонда Impulse VC Кирилл Белов. «Если доля онлайн-продаж автобусных билетов станет не 5–7%, а 20–25%, мы все от этого сильно выиграем»,— поясняет он.

Дмитрий Шестоперов