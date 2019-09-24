Кремль: нельзя бросать пластмассовый стаканчик в представителя полиции

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что законодательство страны не разрешает «бросать пластмассовый стаканчик в представителя полиции, Росгвардии». При этом, по мнению господина Пескова, наказания в западных странах за такое нарушение гораздо строже, чем в России, где «не совсем любезно погрузят в автобус, выломают руки и увезут».

«Там вот был какой-то парень, который бросил стаканчик. Ну вы поймите, что его в Америке застрелили бы выстрелом в голову! Понимаете, без суда, без следствия, и полицейский получил бы за это награду! Неужели вы этого не понимаете? Нельзя бросать пластмассовый стаканчик в представителя полиции, Росгвардии — не важно. Ну нельзя, это закон!.. Такая жизнь, законы надо знать!» — сказал господин Песков на встрече с первокурсниками факультета журналистики ВШЭ (цитата по «Медиазоне»).

Напомним, с лета в столице проходили митинги в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Протестные акции сопровождались задержаниями и уголовными делами, некоторые фигуранты уже получили тюремные сроки. В отношении пяти фигурантов «московского дела», впрочем, уголовное преследование было прекращено. Среди них — Сергей Абаничев, который, по версии следствия, бросил жестяную банку в полицейского. Защита двух других фигурантов, осужденных на три и три с половиной года лишения свободы за «применение насилия в отношении представителя власти» (ч. 1 ст. 318 УК РФ),— Кирилла Жукова и Евгения Коваленко — в настоящее время опасается новых уголовных дел.

Подробности — в материале “Ъ” «Осужденным по "делу 27 июля" грозят новые сроки».