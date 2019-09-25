Остановка в Москве накаляется

Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) за год резко нарастила объем штрафов с водителей за стоянку под запрещающими знаками и на газонах. В то же время столичная ГИБДД, напротив, стала гораздо реже накладывать санкции на нарушителей парковки на тротуарах, стоянках и остановках. В МАДИ не раскрыли “Ъ” объем собранных с граждан средств, однако сообщили, что число оштрафованных выросло с начала года более чем на треть — почти до 1 млн человек. В столичном департаменте транспорта объясняют возросшую эффективность работы в том числе активностью пользователей приложения «Помощник Москвы».

В департаменте транспорта (дептрансе) Москвы и в столичном УГИБДД по запросу “Ъ” предоставили данные о числе нарушителей парковки, выявленных за восемь месяцев 2019 года.

Московская административная дорожная инспекция (администрирует штрафы за стоянку под запрещающим знаком и на газоне) выявила 967,7 тыс. случаев незаконной парковки (плюс 36,5% к прошлому году).

Количество эвакуаций машин при этом увеличилось с 90,1 тыс. до 93,6 тыс. Рост выявленных нарушений в столичном департаменте транспорта объясняют усилением контроля с помощью камер. Речь идет о комплексах на автобусах и стационарных камерах типа «Стрит Фалькон». Они, напомним, появились в 2018 году на столичных улицах, спровоцировав волну жалоб со стороны таксистов и водителей, получивших штрафы за одно- или двухминутную парковку в зоне действия знака «Остановка запрещена». Депутаты Госдумы пожаловались в Генпрокуратуру, но там нарушений не нашли. Рост числа нарушителей представители мэрии объясняют также возросшей активностью пользователей приложения «Помощник Москвы»: с его помощью жители выявили на 43% больше нарушений на газонах. Приложение позволяет гражданам отсылать фото нарушений, на основе которых потом формируются «письма счастья» для автовладельцев.

В июне 2019 года Верховный суд разъяснил, что такая практика незаконна, потому что «Помощник» — не автоматическая камера. После этого водители начали массово опротестовывать вынесенные ранее штрафы в судах. В начале августа дептранс обновил приложение с учетом позиции ВС — вынесенные с его помощью штрафы пока не отменялись. В целом, сообщили “Ъ” в департаменте, в 2019 году по линии МАДИ было отменено 0,8% штрафов. «Это очень небольшое число, даже меньше, чем у коллег из ГИБДД»,— отметили в ведомстве. Общую сумму вынесенных штрафов в департаменте не раскрыли, хотя “Ъ” запрашивал эти данные. Напомним, штраф за стоянку под запрещающим знаком составляет 3 тыс. руб., на газоне — 5 тыс. руб.

Госавтоинспекция, напомним, фиксирует нарушения на тротуарах, остановках, пешеходных переходах, где стоянка запрещена ПДД, но знака может и не быть. Согласно предоставленным “Ъ” данным, УГИБДД по Москве за восемь месяцев возбудило 110,9 тыс. дел за незаконную парковку, что на 43,5% меньше, чем годом ранее (196,7 тыс. дел). Общая сумма штрафов составила 230 млн руб. (оплачено 73%), что на 154 млн руб. меньше, чем годом ранее. Обжаловано 1082 постановления, что почти в четыре раза меньше, чем годом ранее (3,97 тыс.), отменено по итогам 586 штрафов (против 2,5 тыс. в прошлом году), что составляет 0,52% от их общего числа (показатель меньше, чем у МАДИ, несмотря на заявления дептранса).

Сведения о количестве и сумме штрафов, вынесенных «Администратором московского парковочного пространства» за неоплаченную парковку, в дептрансе не раскрыли. Санкция за это нарушение, напомним, была увеличена с 2,5 тыс. до 5 тыс. руб. в начале года. Общее число вынесенных штрафов выросло на 3,5% за восемь месяцев, но в дептрансе называют этот прирост «несущественным». «Скачка в увеличении количества штрафов не произошло,— отмечают в ведомстве.— Принятые меры не отразились на добросовестно оплачивающих парковку автомобилистах». Чаще всего парковку не оплачивают в Хамовниках, Тверском, Пресненском, Мещанском и Басманном районах. «Как правило, парковку не оплачивают владельцы "люксовых" авто,— пояснили в департаменте.— Водители дорогих автомобилей чаще других закрывают номера на парковках, но и штрафов при этом они получают больше других». Жалоб на штрафы АМПП в 2019 году стало на 7% меньше, отменено 1,26% постановлений.

«Основные причины обжалований не меняются,— говорят в дептрансе.— Пользователи утверждают, что оплатили парковку вовремя, что припарковались вне платной парковочной зоны или на месте для инвалидов».

Снижение числа нарушителей, оштрафованных ГИБДД, объясняется сокращением числа инспекторов, говорит координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. В 2018 году, напомним, штат московского управления ГИБДД сократился на 750 человек. «К тому же все больше водителей понимают, что нельзя парковаться там, где это очевидно запрещено — на тротуарах, остановках и зебрах»,— заметил он. В Москве есть много мест, где нарушения могут фиксировать одновременно инспекторы МАДИ и ГИБДД, рассказывает юрист «Общества защиты прав автомобилистов» Равиль Ахметжанов. Он приводит пример подъездной эстакады к аэропорту Внуково: на эстакадах запрещено парковаться по ПДД, но там установлен еще дублирующий знак «Стоянка запрещена», что дает основание работать обеим службам. В июне пленум Верховного суда своим постановлением разъяснил эту ситуацию: если стоянка запрещена правилами и знаками одновременно, требования указателя — в приоритете (то есть штрафовать должны сотрудники МАДИ). Это также могло спровоцировать рост числа нарушений, выявленных МАДИ, и сокращение количества нарушений, выявляемых ГИБДД, поясняет “Ъ” знакомый с ситуацией источник.

«Работа по выявлению нарушений постепенно ложится все больше на плечи МАДИ, а полицейские направляют основные усилия на борьбу с пьяными, наркоманами за рулем,— считает господин Ахметжанов.— Для Москвы это во многом естественный процесс, но к стилистике работы МАДИ у водителей вопросов гораздо больше». Небольшое число обжалований Равиль Ахметжанов объясняет «низкой правовой грамотностью населения»: «Многие постановления могут быть обжалованы на разных этапах, но граждане заниматься этим не хотят, поскольку обжалование требует времени, что порой дороже самого штрафа».

Иван Буранов