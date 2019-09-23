Армения сходит с рельсов

Минтранс заявил о возможности досрочного расторжения 30-летнего концессионного договора, по которому ОАО РЖД управляет железнодорожной инфраструктурой Армении. Поводом послужили длящиеся более года претензии правоохранительных и налоговых органов Армении. Эксперты считают заявление о расторжении договора, скорее, переговорным аргументом, при этом отмечая, что доведение ситуации до столь критической точки является заметной недоработкой Минтранса и МИДа.

ОАО РЖД может досрочно разорвать договор об управлении железными дорогами Армении, которое осуществляет его дочерняя Южно-Кавказская железная дорога (ЮКЖД). Об этом сообщил замминистра транспорта РФ Владимир Токарев. «Армения создала ситуацию, при которой ЮКЖД не может нормально работать: изъяты все документы за десять лет, предъявлены бездоказательные обвинения и не дано никаких гарантий,— сообщил он телеканалу RTVI.— Наши аргументы о том, что ранее проверки не выявили нарушений, и доводы о выполнении условий концессии игнорируются». В Минтрансе “Ъ” пояснили, что прорабатываются все варианты, в том числе тот, о котором сказал замминистра. В ОАО РЖД от комментариев отказались, предложив опираться на позицию Минтранса.

ЮКЖД в феврале 2008 года получила в концессию железнодорожную инфраструктуру Армении на 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет. В 2018 году рост объема перевозок ЮКЖД составил 9,2%, грузооборота нетто — 5,2%. Перевезено 384 тыс. пассажиров, что на 4,9% больше, чем в 2017 году.

В августе 2018 года Комитет госдоходов Армении провел в офисе ЮКЖД обыски с привлечением спецназа по подозрению в неуплате налогов на $19 тыс. В тот же день прошла встреча генерального директора ЮКЖД Сергея Валько с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а на следующий день состоялся телефонный разговор господина Пашиняна с Владимиром Путиным, в ходе которого были обсуждены «некоторые актуальные темы двусторонней повестки дня». Собеседники “Ъ” связывали это с обысками в ЮКЖД. При этом в интервью “Ъ” по итогам своих сентябрьских переговоров с Владимиром Путиным господин Пашинян сообщал, что обсуждал в том числе и вопрос ЮКЖД и что, по предварительным сведениям, злоупотребления в компании составляли не $19 тыс., а $60 млн (см. “Ъ” от 10 сентября 2018 года).

Следственный комитет Армении 25 декабря 2018 года сообщил, что «предметом расследования является десятилетняя деятельность ЮКЖД, проверяется эффективность и правомерность инвестиций в размере около 110 млрд драмов ($230 млн)».

Никол Пашинян 16 сентября заявил, что проверки ЮКЖД проводятся с целью защитить интересы Армении и по этому вопросу идут активные переговоры с российскими властями.

В ЮКЖД не комментируют информацию о возможном досрочном прекращении концессионного договора «и продолжают заниматься хозяйственной деятельностью», заявили “Ъ” в компании. В свою очередь, в Министерстве территориального управления и инфраструктуры Армении сообщили “Ъ”, что «переговоры о выполнении обязательств, предусмотренных концессионным соглашением, пока в процессе».

«Если заведено какое-то дело, оно должно когда-то закончиться,— говорит торговый представитель России в Армении Андрей Бабко.— А когда эта история тянется уже больше года и никто ничего не предъявляет, а только мешает предприятию работать, то какой выход у компании? Поэтому, конечно, они используют, возможно, это как инструмент, показывают: ребята, если вы не закончите это дело, мы уйдем». По словам торгпреда, у него нет ощущения, что действия армянских властей в отношении ЮКЖД направлены прямо против России. Он добавил, что к инвесторам надо относиться бережнее: «извините, но скоро так все инвесторы разбегутся, если так к ним относиться».

Действительно, есть накопленные проблемы в отношениях ОАО РЖД с властями Армении, и налицо прежде всего недоработки Минтранса и МИДа РФ, говорит глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, поскольку тот объем поддержки, который в этом вопросе получает ОАО РЖД, неадекватен ни объему имеющихся проблем, ни запрашиваемой Арменией от России политической помощи. По мнению господина Бурмистрова, вопрос вошел в критическую стадию, и то, что ОАО РЖД вынуждено ставить вопрос об уходе из страны,— последний призыв о помощи. Решение проблемы лежит в плоскости вынесения ее на более высокий уровень, говорит эксперт.

Айк Халатян, Ереван; Наталья Скорлыгина