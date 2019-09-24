Кредиторы обойдутся без реестра

Участники рынка выступили против идеи Минюста включить все организации, взыскивающие долги граждан, в госреестр Федеральной службой судебных приставов (ФССП). По их мнению, закон должен распространяться на всех игроков, но право взыскивать любые типы просрочки могут получить только профессиональные коллекторы. Остальные организации должны работать с долгами, соответствующими их профилю деятельности. При этом штрафы предложено установить для всех взыскателей на одном уровне. В Минюсте обещали принять во внимание пожелания рынка.

В распоряжении “Ъ” оказались предложения СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА) в проект структуры нормативного регулирования в сфере возврата просроченной задолженности. Концепция закона «О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц» была разработана во исполнение «дорожной карты» по реализации механизма регуляторной гильотины Минюстом совместно с ФССП (см. “Ъ” от 19 сентября). Она предполагала необходимость включения всех взыскателей долгов физлиц, в том числе кредиторов, в госреестр ФССП.

Ассоциация считает нужным оставить в госреестре лишь профессиональных коллекторов. «Только лица, включенные в государственный реестр, получают право осуществлять возврат любой задолженности вне зависимости от вида основной деятельности первичного кредитора,— указано в предложениях.— Именно поэтому к таким лицам и предъявляются повышенные требования». Предполагается, что остальные организации смогут взыскивать долги, совпадающие с их видом деятельности, банки — по банковским кредитам, микрофинансисты — по займам и т. д.

При этом штрафы за нарушения предлагается установить на одном уровне вне зависимости от профиля взыскателя. НАПКА выступает за использование риск-ориентированного подхода в регулировании и надзоре. При наложении мер ответственности необходимо учитывать количество повторных обращений или жалоб на организацию, тяжесть нарушений.

Дмитрий Аристов, глава ФССП, в интервью “Ъ”, 12 октября 2018 года Мы считаем, что в госреестре должны присутствовать только компании, у которых деятельность по возврату просроченной задолженности является основной

Как пояснил “Ъ” президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев, включение в реестр означает плановые проверки, но не гарантирует полноту надзора и эффективную защиту прав потребителей. «Физическому лицу все равно, кто ему звонит, реестровые или внереестровые, ему важно, чтобы его права были защищены и он не стал жертвой нарушений,— отмечает он.— Именно по этой причине надзор должен быть не на основании включения в реестр, а исходя из подтвержденных обращений или жалоб получателей услуг на ту или иную финансовую организацию».

Кредиторы считают подход оправданным. По словам директора СРО МФО «МиР» Елены Стратьевой, нахождение в реестре должно обуславливаться основным видом деятельности юрлица. «Включение в дополнительный реестр выглядит избыточным по многим причинам,— полагает она.— Безусловно, логично, чтобы кредиторы в части взыскания отвечали за свою основную деятельность и занимались сбором соответствующего ей вида долгов». Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян отмечает, что банки уже поднадзорны ЦБ и не являются профессиональными взыскателями. «Банки не заинтересованы в работе с чужими просроченными долгами, поэтому предложение выглядит логично»,— считает он.

В Минюсте сообщили, что обращение НАПКА находится на рассмотрении. «По результатам обсуждения, состоявшегося в Минюсте 12 сентября, принято решение о продолжении работы в рамках соответствующей рабочей группы по реализации механизма регуляторной гильотины»,— добавили там. В ФССП не ответили на запрос “Ъ”, ранее там указывали, что служба «не осуществляет нормативно-правовое регулирование своей деятельности». В ЦБ отметили, что «концепция законопроекта находится в стадии обсуждения, поэтому комментарии преждевременны».

По мнению руководителя проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгении Лазаревой, любые инициативы, касающиеся социально чувствительной сферы взыскания, должны обсуждаться и приниматься с учетом не только интересов участников рынка, но и с пониманием того, как они отразятся впоследствии на гражданах. Только совокупность и учет интересов всех участников процесса, подчеркивает она, позволит финализировать попытки сформировать прозрачность этой сферы.

Светлана Самусева