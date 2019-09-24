Стакан скорее полон Исследование показало, что в мире оптимистов больше, чем пессимистов

Социологическая компания YouGov и оргкомитет всемирной выставки Expo-2020 в Дубае опубликовали первое, как они утверждают, в истории человечества глобальное исследование оптимизма. Как оказалось, оптимистами себя считают 56% землян, а самые оптимистично настроенные люди живут в Бразилии. Россияне в списке заняли шестое место.

Организаторы всемирной выставки Expo-2020, которая пройдет в Дубае, представили результаты проведенного по ее заказу исследования мирового оптимизма. В рамках опроса более 20 тыс. человек из 23 стран мира (опрос проводился с выборкой по региону, полу, занятости, доходу и семейному положению) выяснилось, что наиболее оптимистично настроены жители Южной Америки, 74% которых причислили себя к оптимистам. Меньше всего оптимистов в Австралии — 45%.

Уровень оптимизма зависит от пола: мужчины на 8% оптимистичнее женщин (70% и 62% соответственно), но практически не зависит от семейного положения. Оптимизм женатых, разведенных и холостых варьировался в 1%. Не обнаружили исследователи и прямой связи между оптимизмом и уровнем дохода.

В топ-5 самых оптимистичных государств мира вошли Бразилия, Аргентина, Индонезия, Иордания и Кения. Россия, в которой оптимистами назвались 65%, заняла шестое место в списке.

Показатель оптимизма россиян оказался выше общеевропейского (50%) и общемирового (56%). Меньше всего оптимистов оказалось в Японии (35%). Для сравнения, Франция в рейтинге оптимизма заняла 15-е место с 52% оптимистов, Германия — 17-е с 50%, Британия и США — 19-е и 21-е места соответственно, с 45% оптимистов.

Приоритетными направлениями для улучшения жизни россияне считают широкий обмен знаниями (его назвали 71% опрошенных), наличие высоких технологий, универсальной и чистой энергии (по 65%), межнациональное и межкультурное сотрудничество (62%), преобладание электронной коммерции над традиционной (59%) и наличие автономного и энергогенерирующего транспорта (56%). Россияне надеются на то, что эти проблемы будут решены к 2050 году.

Одновременно в России, как и во всем мире, скептически относятся к способности человечества бороться с изменением климата. И в России, и в мире в это верят только 43% опрошенных.

Андрей Келекеев