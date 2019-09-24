Cook замкнулся

Уход с рынка старейшего в мире туроператора Thomas Cook, основанного в Британии, может привести к потере трети клиентов российских партнеров компании — «Интуриста» и «Библио-Глобуса». Впрочем, для последней компании последствия окажутся не такими серьезными: британцы не успели закрыть сделку по покупке «Библио-Глобуса». А вот «Интурист», где Thomas Cook является единственным владельцем, в ходе банкротства материнской компании может сменить владельца.

Ликвидация Thomas Cook может привести к потере части клиентов туроператорами «Библио-Глобус» и «Интурист», которые ассоциируются с британской компанией, заявили опрошенные “Ъ” участники туррынка. Представитель Onlinetours.ru Игорь Блинов указывает, что сейчас доля туроператоров в общей структуре продаж агентства составляет 10–12%. По его прогнозам, показатель может сократиться на два-три процентных пункта. «Сейчас бронировать через них туры клиенты опасаются, занимая выжидательную позицию»,— отмечает он. Один из участников туррынка предполагает, что речь может идти о потере 30% клиентов. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказывает о единичных случаях аннуляции выкупленных ранее туров. Но, по ее прогнозам, тренд не станет массовым.

Старейшая в мире туристическая компания Thomas Cook впервые столкнулась с финансовыми проблемами во второй половине 2018 года.

В этом году ситуация усугубилась: с марта по сентябрь капитализация группы на Лондонской бирже рухнула с £439,6 млн до £69,1 млн, долг оценивался в £1,7 млрд.

Но до последнего момента активно обсуждался план рекапитализации, который еще летом сформулировала контролировавшая 18% Thomas Cook китайская Fosun Tourism Group. Он предполагал, что акционеры и кредиторы вложат в компанию £950 млн, £450 млн из них Fosun была готова предоставить самостоятельно, получив в обмен 75% туроператора и 25% авиакомпании группы.

Этого оказалось недостаточно: по данным Sky News, банки потребовали привлечь еще £200 млн, найти которые Thomas Cook не удалось. Сообщение о ликвидации появилось рано утром 23 сентября и вступило в силу незамедлительно, за рубежом находились 600 тыс. клиентов туроператора. Следом приостановили продажу туров немецкие дочерние структуры Thomas Cook Neckermann Reisen, Bucher Last Minute, Oger Tours, Air Marin и Thomas Cook Signature, которые должны вернуть в Германию 140 тыс. туристов.

В России с Thomas Cook связаны «Интурист» и «Библио-Глобус». По оценкам АТОР, ежегодно в организованные туры в стране отправляются 15 млн человек.

Собеседник “Ъ” на туррынке подсчитал, что 2 млн из них — клиенты «Библио-Глобуса», а 500 тыс.— «Интуриста». В бизнес последнего Thomas Cook вошел в 2010 году, исходно вместе с АФК «Система» Владимира Евтушенкова, а в конце 2018 года получил контроль. Весной 2018 года стало известно о намерении группы выкупить «Библио-Глобус», сделка должна была проходить в несколько этапов. В мае компанию за $10 млн должно было приобрести совместное предприятие Thomas Cook и турецкой Sarpedon Travel, которая частично контролировалась британской структурой. Еще $10 млн собственникам «Библио-Глобуса» планировалось выплатить в январе 2020 года.

В самом туроператоре 23 сентября сообщили “Ъ”, что для продажи бизнеса было создано отдельное юридическое лицо — ООО «Библио-Глобус ТК», подконтрольное кипрскому офшору BG TC Holding Ltd. Туроператор приостановит его работу, а все обязательства будут исполняться через ООО «Туроператор БГ», эта же структура будет вести продажу новых туров под брендом «Библио-Глобуса». Учредителем новой компании, по данным Kartoteka.ru, выступает Юлия Туголукова — одна из основателей компании.

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Партнер юридической компании НАФКО Павел Иккерт предполагает, что акционеров «Библио-Глобуса» обяжут вернуть средства, полученные в рамках первого этапа сделки. Он не исключает, что подписанное соглашение может позволить российскому туроператору и самому предъявить Thomas Cook штрафные санкции из-за отказа от сделки. Но один из собеседников “Ъ” на туррынке утверждает, что акционерам «Библио-Глобуса» так и не удалось получить первый транш за сделку. В Sarpedon Travel на запрос “Ъ” не ответили. В британской Службе неплатежеспособности пояснили “Ъ”, что все компании, имеющие к Thomas Cook финансовые претензии, должны зарегистрироваться в качестве кредиторов.

«Интурист» менять юридическое лицо не планирует. В компании заявили, что переход Thomas Cook под внешнее управление затрагивает деятельность только британских юрлиц, «Интурист» продолжит работать как самостоятельная компания. Госпожа Ломидзе подтверждает, что «Интурист» не был интегрирован в глобальную технологическую систему Thomas Cook: туроператор имеет собственные финансовые гарантии, контракты с отелями и перевозчиками.

Но источник “Ъ” на туристическом рынке объясняет, что неминуемым последствием для «Интуриста» станет смена собственника: бизнес будет включен в конкурсную массу и, скорее всего, продан. «Компания — один из лидеров на рынке въездного туризма, а это направление активно растет за счет мер господдержки и либерализации визового режима»,— поясняет он. Собеседник “Ъ” считает, что «Интуристом» могут заинтересоваться китайские компании. Это предположение строится на том, что Китай традиционно лидирует по числу туристических прибытий в Россию. Так, в 2018 году, по данным погранслужбы ФСБ, страну посетили 2,03 млн путешественников из КНР.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев, Кирилл Сарханянц