Треть кроссовок — левые

Оборот контрафактных кроссовок — популярной обуви у россиян — достиг 77 млрд руб. Таким образом, подсчитали в Brandmonitor, каждая третья проданная в России пара — подделка. При этом 43% покупателей приобретали фейковую продукцию по незнанию. Впрочем, четверть россиян намеренно носят нелегальные кроссовки: большей частью это молодые люди, у которых нет средств на покупку оригинального товара.

Рынок продажи кроссовок в России достигает 234 млрд руб., из этой суммы почти 33% (около 77 млрд руб.) приходится на нелегальный оборот, подсчитали в Brandmonitor (специализируется на защите интеллектуальной собственности и борьбе с контрафактом). До этого аналогичные исследования не проводились. По данным компании, основная часть контрафакта — 70%, или 54 млрд руб.,— реализуется в торговых центрах и на вещевых рынках, остальное — через интернет. Средняя стоимость поддельных кроссовок варьируется от 2 тыс. до 2,9 тыс. руб. в зависимости от канала продаж, тогда как средняя цена на оригинальную продукцию составляет 4–5 тыс. руб. в зависимости от площадки и города, говорится в исследовании.

Гендиректор компании «ДжамильКо» (эксклюзивный дистрибутор обуви New Balance и Timberland в России) Кира Балашова говорит, что огромная доля контрафакта продается через объявления, которые появляются на таких площадках, как «Яндекс.Маркет» и Avito. По ее словам, с 2017 года компанией было изъято более 10 тыс. пар контрафактной обуви, продававшейся через интернет. С этим тезисом соглашается директор проекта маркетплейс в Ozon Анна Калеева: «Сам формат предполагает большое многообразие поставщиков, которые сами управляют ассортиментом. Вследствие чего контролировать контрафакт становится сложнее».

Кроссовки неслучайно стали одним из самых подделываемых товаров.

Сейчас эта спортивная обувь в продажах вытесняет полуботинки, ботинки и даже туфли, поясняет коммерческий директор Fashion Consulting Group Ануш Гаспарян. По данным онлайн-ритейлера Wildberries, в 2018 году продажи кроссовок на этой интернет-площадке показали рост в 100%. В сети Rendez-Vous, где обувь на каблуках всегда занимала высокие позиции, сейчас четверть продаж женской обуви — это кеды, кроссовки и слипоны, добавляет госпожа Гаспарян.

Аналитики Brandmonitor называют основной целевой аудиторией контрафактной продукции молодых покупателей до 24 лет. Для большинства из них (68% опрошенных) подлинность играет меньшую роль, а намеренно контрафактную обувь покупают около 38% участников, в том числе из-за недостатка средств. Во всех возрастных категориях подделки специально приобретает четверть опрошенных россиян.

До 50% респондентов уверены, что смогут распознать подделку при покупке через интернет. Но, с другой стороны, 42% опрошенных заявили, что не смогли распознать подделку при покупке товара через онлайн-магазин. «По нашим оценкам, до 30% покупателей приобретают контрафактную продукцию по незнанию, хотя у них есть средства на покупку оригинальной продукции»,— делится своими наблюдениями Кира Балашова.

2,36 триллиона рублей составил в 2018 году fashion-рынок в России, по данным Fashion Consulting Group

Гендиректор и сооснователь маркетплейса Oskelly Альберт Осканов говорит, что в люксовом сегменте среди самых подделываемых марок — Gucci, Louis Vuitton, Balenciaga и Yeezy Boost. Аннуш Гаспарян добавляет, что наиболее активно копируются самые известные спортивные бренды, включая Adidas, Nike, Reebok, New Balance. Рынок контрафакта кроссовок продолжит расти, несмотря на постоянную борьбу со стороны производителей и ритейлеров, прогнозирует господин Осканов.

Росту продаж контрафактной продукции способствует продолжающееся в России падение платежеспособности населения, уверены опрошенные “Ъ” эксперты. По данным Росстата, в первой половине 2019 года доходы снизились на 1,3%. Российский fashion-рынок в 2018 году стагнировал, оставшись на уровне 2,36 трлн руб.

Никита Щуренков