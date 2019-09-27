С чувством массовой справедливости

Следственный комитет России (СКР) прекратил уголовное преследование Алексея Миняйло — волонтера штаба юриста ФБК Любови Соболь. Господин Миняйло, напомним, провел два месяца в СИЗО по подозрению в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212) 27 июля в Москве. Однако Басманный суд, рассматривая в четверг ходатайство СКР о продлении волонтеру ареста до 27 декабря, не нашел в деле свидетельств его участия в массовых беспорядках. Через два часа после этого СКР отказался от претензий к Алексею Миняйло. В то же время Мосгорсуд отложил до понедельника решение по апелляции актера Павла Устинова, осужденного за вывих плеча росгвардейца во время митинга 3 августа. На воскресенье, 29 сентября, намечен согласованный митинг в поддержку фигурантов уголовных дел, связанных с протестами в Москве. Часть бывших арестантов пока не может договориться с его организаторами из Либертарианской партии России (ЛПР) о своем участии в качестве выступающих.

Судья Басманного суда Москвы Артур Карпов, зачитывая решение о мере пресечения Алексею Миняйло в четверг, сообщил, что в материалах его дела нет данных, свидетельствующих об организации массовых беспорядков «и, как следствие, об участии в них обвиняемого». Господина Миняйло освободили в зале суда, а еще через два часа СКР прекратил его уголовное преследование. Алексей Миняйло провел два месяца в СИЗО по подозрению в участии в массовых беспорядках и до четверга оставался последним фигурантом «дела 27 июля», которому вменялась ст. 212 УК РФ.

В постановлении старшего следователя по особо важным делам при председателе СКР Рустама Габдулина говорится, что господин Миняйло, хоть и принимал участие в несогласованных акциях протеста, «оружия не применял, не уничтожал чужого имущества, не оказывал вооруженного сопротивления».

Адвокат Алан Гамазов, защищавший Алексея Миняйло, в разговоре с «Ъ FM» назвал решение Басманного суда «торжеством справедливости». Господин Миняйло, в свою очередь, записал видеообращение, в котором подчеркнул, что его освобождение — «заслуга солидарности тысяч людей», после чего отправился на пикеты к администрации президента. Напомним, акция одиночных пикетов в поддержку политзаключенных началась после резонансного приговора 23-летнему актеру Павлу Устинову, задержанному на акции протеста 3 августа. 16 сентября Тверской суд приговорил господина Устинова к трем с половиной годам колонии за вывих плеча росгвардейцу, оставив без внимания ключевые доказательства защиты — видеозаписи задержания. Позднее в дело вмешалась Генеральная прокуратура, заявив ходатайство об освобождении Устинова из СИЗО до вступления приговора в силу и апелляционное представление об изменении наказания актеру.

Рассмотрение апелляции должно было состояться в четверг, однако судебная коллегия отложила рассмотрение до 30 сентября. Как объяснила “Ъ” пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова, в суде «не нашлось оперативных технических возможностей для просмотра видеозаписей, представленных участниками заседания». Ходатайства о приобщении к делу видеозаписей заявили как адвокаты, так и потерпевший росгвардеец Александр Лягин. Решить проблему с техникой в суде обещали к понедельнику.

«Я надеялся, что все закончится, но, к сожалению, этого не произошло. Теперь хочу дождаться понедельника»,— сказал “Ъ” Павел Устинов.

Его адвокаты, явно смущенные переносом заседания, от комментариев отказались. По информации “Ъ”, господин Устинов из-за переноса рассмотрения апелляции и подготовки к следующему заседанию вынужден будет пропустить предстоящий согласованный митинг на проспекте Сахарова 29 сентября. Акцию «Отпускай!» в воскресенье «в поддержку политзаключенных, жертв дела ФБК и московского дела» организует Либертарианская партия России (ЛПР), однако на вечер четверга повестка и потенциальный состав выступающих оставались неизвестны. Глава ЛПР Сергей Бойко в разговоре с “Ъ” объяснил это отсутствием окончательных договоренностей с выступающими. «От нашей партии будет один выступающий,— сообщил господин Бойко.— Будет подниматься вопрос отсутствия возбужденных уголовных дел в отношении силовиков, применявших насилие к участникам летних протестов. 27 июля наш соратник Андрей Забурдяев получил травму головы от действий ОМОНа, но СКР не стал возбуждать уголовное дело. Такие случаи оставлять нельзя». Отметим, что на несанкционированных акциях 27 июля и 3 августа всего было задержано более 2 тыс. человек. Из них на избиения при задержаниях пожаловались, по данным медиапроекта Baza, более 70 человек.

Оппозиционер Илья Яшин считает, что требовать на митинге будут в том числе политических реформ, «так как политические преследования — прямое свидетельство взаимоотношений между властью и обществом». «Концепция (митинга.— “Ъ”) еще не определена, но главным требованием должно стать прекращение уголовного преследования по политическим статьям 318, 212, 282»,— рассказал господин Яшин.

Бывшие арестанты дела о беспорядках сообщили “Ъ”, что не могут договориться с организаторами митинга о своих выступлениях.

Напомним, из 16 задержанных по обвинению в преступлениях по статьям 318 и 212 в отношении пятерых СКР прекратил уголовное преследование 3 сентября. Двое из них — Даниил Конон и Валерий Костенок — сообщили “Ъ”, что хотят выступить в воскресенье, но их «не устраивает регламент». Источник “Ъ”, близкий к оргкомитету митинга, сообщил, что бывшим арестантам предложили около пяти минут выступления на всех, что вызвало недовольство у приглашенных. Напомним, под следствием остаются шестеро фигурантов, семеро осуждены.

«Заключенные — самая разогретая и морально мобилизующая повестка, но так или иначе все чувствуют, что протест связан не только с заключенными»,— считает глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. При этом он отмечает, что «нагнетания повестки (со стороны властей.— “Ъ”)» не происходит, «хотя обычно власть и правоохранители по каким-то причинам совершают жесты, способные повысить явку» на митинг. Отметим, апелляция по делу Павла Устинова, первоначально назначенная на понедельник, 23 сентября, и потом перенесенная на четверг, рассматривалась многими экспертами как фактор, способный как минимум смягчить повестку митинга в воскресенье, если бы закончилась отменой или смягчением приговора.

Прогнозов по явке эксперты стараются не делать, но глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин допускает, что по числу участников митинг «будет сопоставим с митингом 10 августа». Тогда, по оценкам МВД, в согласованной акции в поддержку честных выборов приняли участие 20 тыс. человек, а по оценкам волонтеров «Белого счетчика» — более 50 тыс. человек. «Мобилизацией занимаются те же люди, что и тогда,— считает господин Костин.— Решение Басманного суда на явку никак не повлияет, поскольку борьба за освобождение политзаключенных — это повод, а не реальная цель организаторов. Реальная цель — нащупать новые форматы оппозиционной работы. Повестка для политического перформанса не так важна».

Мария Старикова