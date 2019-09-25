Аварии на переездах вписывают в Уголовный кодекс

Проезд автомобиля на запрещающий сигнал семафора на железнодорожном переезде и его последующее столкновение с поездом следует считать видом уголовного преступления. С предложением карать такое нарушение по ст. 264 УК РФ выступили в руководстве ОАО РЖД, объяснив это заботой о безопасности пассажиров. По этой статье УК наказывают за ДТП с жертвами, сроками от двух до пятнадцати лет лишения свободы. В Госдуме считают инициативу избыточной, говоря, что по этой логике отдельно наказывать можно и за ДТП «на выезде из двора».

С предложением ужесточить наказание за аварии на железнодорожных переездах выступил на слушаниях в Общественной палате РФ замглавы ОАО РЖД Шевкет Шайдуллин. Он предложил расширить ст. 264 УК РФ (о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) так, чтобы уголовная ответственность по ней наступала за факт столкновения автомобиля с «железнодорожным подвижным составом» — в случае проезда на запрещающий сигнал семафора. Какая именно должна наступать ответственность, господин Шайдуллин не уточнил. По ст. 264 УК РФ наказывают за аварии с жертвами или причинением тяжкого вреда здоровью пострадавших, в том числе в состоянии опьянения или при оставлении места ДТП. Виновным грозят сроки от двух до пятнадцати лет заключения. Необходимость правок УК Шевкет Шайдуллин объяснил заботой о безопасности пассажиров.

По данным РЖД, в 2017 году на переездах произошли 263 аварии (в них пострадали 208 человек); в 2018 году — 259 ДТП (со 175 пострадавшими), в основном на Северо-Кавказской, Московской и Октябрьской железных дорогах. За шесть месяцев 2019 года по вине водителей на переездах произошло 125 аварий с 62 пострадавшими (15 человек из них погибли).

В 2018 году Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, которым были увеличен с 1 тыс. до 5 тыс. руб. штраф за нарушение правил проезда железнодорожных переездов (по ст. 12.1 КоАП РФ). Представляя проект, замминистра транспорта РФ Сергей Аристов тогда говорил о «десятках погибших, сотнях пострадавших» и «явном несоответствии меры ответственности степени общественной опасности деяния». Господин Шайдуллин также вспомнил об этом законопроекте, призвав «завершить работу, направленную на повышение безопасности движения на переездах». Впрочем, о необходимости править УК РФ Сергей Аристов тогда не говорил.

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков счел предложение руководства РЖД избыточным. «Авария может произойти на любой территории, в том числе и на железнодорожном переезде, и санкции за это в зависимости от числа жертв или опьянения уже урегулированы в статье 264 УК»,— сказал он. Сам факт ДТП на переезде «не может быть отягчающим обстоятельством» по УК РФ, уверен господин Лысаков, добавляя, что по такой логике следует выделять аварии «на федеральных трассах или на выезде из двора». «У нас люди на переезде зачастую долго ждут, когда откроется шлагбаум, и безрассудные головы пытаются проскочить. Это проблема,— рассуждает он.— Надо оснащать переезды защитными приспособлениями, не дающими проехать, или строить их так, чтобы железнодорожное полотно не пересекалось с дорогой. Вот решение проблемы, а не вычленение отдельного состава преступления».

Александр Воронов