Ракеты средней и меньшей мирности

Как стало известно “Ъ”, президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе направил в столицы нескольких десятков стран, в том числе входящих в НАТО, послание с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности. Ранее Россия предлагала НАТО пойти на такие договоренности, но альянс заинтересованности не проявил. Ознакомившийся с документом собеседник “Ъ” в одной из стран, куда ушло послание, пояснил: НАТО не рассматривает предложение Москвы всерьез, поскольку считает, что Россия такие ракеты на своей территории уже развернула. Между тем из письма президента Путина следует: Москва готова доказать свою правоту при помощи верификационных мер.

О том, что 19 сентября Владимир Путин направил лидерам целого ряда стран и объединений послание по тематике ракет средней и меньшей дальности, на условиях анонимности “Ъ” рассказал прибывший на сессию Генассамблеи ООН дипломат из страны—члена НАТО. По его словам, схожие письма получили все страны Североатлантического альянса.

Впрочем, опрос “Ъ” показал, что Кремль направил такие же послания и целому ряду государств, не входящих в НАТО, например, Китаю. Письмо аналогичного содержания получили глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Федерика Могерини и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Главной темой послания стала ситуация вокруг развалившегося 2 августа советско-американского Договора 1987 года о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

В своем послании (“Ъ” ознакомился с содержанием документа) Владимир Путин, в частности, пишет: «Россия уже объявила о своем решении не размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе или других регионах, пока от этого будут воздерживаться американцы. Призвали США и их союзников взять на себя аналогичные обязательства, однако встречной заинтересованности пока не наблюдаем. Призываем вас поддержать наши усилия, выступив в пользу объявления в рамках НАТО моратория на развертывание РСМД наземного базирования, аналогичного тому, которое объявила Россия».

Напомним, США 2 февраля вышли из Договора о РСМД, объяснив это двумя причинами. Во-первых, по утверждению Вашингтона, Москва на протяжении нескольких лет нарушала обязательство «не производить и не испытывать крылатые ракеты наземного базирования дальностью от 500 до 5,5 тыс. км, а также не иметь и не производить пусковые установки для таких ракет». Ракетой-нарушителем американская сторона считает разработку КБ «Новатор» 9М729.

А во-вторых, как говорил в октябре 2018 года в интервью “Ъ” тогдашний советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, в Вашингтоне были убеждены, что настало время подключать к договоренностям по контролю над вооружениями Китай. В Пекине эту тему, однако, даже обсуждать не были готовы. 2 августа Договор о РСМД прекратил свое действие.

Российские же официальные лица неоднократно повторяли, что дальность полета ракеты 9М729 не превышает 480 км. Российские власти предлагали США и их союзникам принять участие в демонстрации потенциала 9М729, однако западные военные от этого отказались, заявив, что показ не будет информативным.

В Москве, в свою очередь, сочли надуманным аргумент про необходимость подключения Пекина к режиму контроля над соответствующими вооружениями.

По мнению российских властей, США лишь искали предлог, чтобы избавиться от имевшихся в рамках Договора о РСМД ограничений. Укрепились в своем мнении российские официальные лица после того, как США через несколько недель после прекращения действия Договора о РСМД провели испытания ракеты с ранее запрещенной дальностью, а глава Пентагона Марк Эспер дал понять, что считает целесообразным размещение новых вооружений в Азии.

Причину же, по которой Североатлантический альянс не ответил на предложение Москвы объявить мораторий на развертывание ракет в будущем, источник “Ъ” в МИД одной из стран блока объяснил так: «Российские власти предлагают нам ввести мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности, в то время как сами они на своей европейской части такие вооружения уже развернули. Это нонсенс». Ранее американские СМИ сообщали (например, The Wall Street Journal от 31 января сего года), что Россия оснастила новыми крылатыми ракетами уже четыре дивизиона своих ракетных бригад, однако доказательств тому не представили.

Между тем из послания Владимира Путина следует: Москва готова доказать свою правоту на деле.

«Хотел бы отметить, что претворение в жизнь подобной схемы (моратория.— “Ъ”) потребует дополнительных верификационных мер, особенно в условиях, когда на территории Европы уже размещены пусковые установки для ракет средней дальности. Готовы к обсуждению соответствующих технических аспектов»,— сказано в его письме.

Напомним, что после подписания Договора о РСМД и вплоть до начала 2000-х годов Россия и США проводили перекрестные инспекции, убеждаясь в том, что запрещенные ракеты уничтожаются, а новые не производятся и не развертываются. Однако с тех пор инспекции в рамках договора не проводились, хоть периодически и созывались заседания специальной Консультативной комиссии.

Из послания же Владимира Путина следует, что даже без Договора о РСМД Россия готова договариваться со странами НАТО о неких верификационных мерах.

Отметим, что еще год назад, когда стало понятно, что Договор о РСМД скоро развалится, Москва предложила Вашингтону принять на высшем уровне совместное заявление по недопущению ядерной войны и укреплению стратегической стабильности. Проект документа был передан американской стороне еще в октябре 2018 года. В нем говорилось, что в «ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана». Подобные заявления ранее принимались во времена холодной войны при Леониде Брежневе. Ответа со стороны США на инициативу России нет до сих пор. На новое послание российского президента США и их союзники также пока не ответили.

Елена Черненко, Владимир Соловьев, Нью-Йорк