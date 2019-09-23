Минфин анонсировал масштабное сокращение госслужащих

Российские власти с 2020 года начнут реализацию реформы в сфере госуправления, которая приведет к масштабному сокращению численности госслужащих, рассказала в интервью «РИА Новости» первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко. Если этого не сделать, то в бюджете придется искать дополнительно 100 млрд руб. в год, отметила она.

«Экономия не самоцель реформы, очевидно. Но высвобождающиеся при этом средства будут направлены на повышение оплаты труда гражданских служащих»,— сообщила госпожа Нестеренко.

Сокращение предполагается провести в два этапа. На втором этапе реформы территориальные органы министерств и ведомств будут преобразованы в филиалы без статуса юридического лица и без подразделений.

В 2019–2021 годах правительству предстоит реформировать государственную гражданскую службу, изменив для госслужащих систему найма, оплаты труда и мотивации. Это следует из опубликованного на портале правовой информации указа президента «Об основных направлениях развития гражданской службы в РФ на 2019–2021 годы».

По нему до 2020 года Белый дом должен завершить работу по созданию нормативно-правовой базы для совершенствования практики экспериментов по развитию гражданской службы и порядку отбора кандидатов.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Госслужбе указали на повышение».