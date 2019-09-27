Тарифы почуяли воздух свободы

Вопрос о дерегулировании тарифов в аэропорту Пулково, которому правительство собирается предоставить статус «открытого неба», будет решен к декабрю, следует из протокола совещания у вице-премьера Максима Акимова. Предлагается дерегулировать тарифы на международные перевозки и прямые рейсы Москва—Петербург. По мнению экспертов, эффект от этой меры будет зависеть от политики Пулково: если компания слишком повысит расценки, пассажиропоток сместится в сторону Московского авиаузла или железной дороги.

К 1 декабря, следует из протокола совещания у вице-премьера Максима Акимова 17 сентября (есть у “Ъ”), ФАС совместно с Минтрансом должны принять необходимые решения по вопросу дерегулирования тарифов в аэропорту Пулково. К 5 декабря доклад об этом должен быть представлен в правительство.

Как сообщается в протоколе, ФАС поддерживает дерегулирование тарифов в части международных авиаперевозок и прямых перевозок между Москвой и Петербургом. В конце 2018 года служба рассматривала возможность дерегулировать тарифы на взлет, посадку, стоянку судов, авиабезопасность и наземное обслуживание самолетов на международных направлениях в Пулково (см. “Ъ” от 24 декабря 2018 года). Тогда, рассказывали собеседники “Ъ”, предложение ФАС никто не поддержал.

«Воздушным воротам Северной столицы» (ВВСС, управляет аэропортом Пулково) рекомендовано представить актуальную инвестпрограмму аэропорта до 2025 года с расчетами в случае «возможного дерегулирования тарифов полностью или частично или установления верхних и нижних границ тарифов», данные по прогнозу роста пассажиропотока с учетом их проработки с авиакомпаниями, решения по частичному снятию ограничений по полетам иностранных компаний и так далее.

Минтранс же совместно с аналитическим центром при правительстве должен с учетом планов по развитию Пулково проработать целесообразность развития альтернативных аэропортов, включая Кречевицы в Новгороде и Сиверский в Ленобласти.

В Минтрансе “Ъ” сообщили, что в установленные сроки представят свою позицию в ФАС. «ФАС выступает за решения по "открытому небу" и дерегулированию международных направлений из Пулково, поддерживая стратегию аэропорта и губернатора Петербурга по привлечению лоукостеров и развитию туризма,— поясняет заместитель руководителя ФАС Александр Редько.— Рассчитываем на снижение тарифов при дерегулировании и на удвоение объемов перевозок международных пассажиров. Обеспечивать возврат инвестиций в такой крупный аэропорт только за счет внутреннего пассажира накладно». Каждый международный пассажир и рейс снижают нагрузку на внутреннего пассажира, добавляет он.

«ВВСС выступили с инициативой частичного дерегулирования тарифов на обслуживание рейсов в аэропорту Пулково за рубеж и в Москву, так как данная мера в комплексе с действием седьмой свободы воздуха и электронных виз даст максимальный эффект в виде притока регионального трафика и иностранных туристов в Санкт-Петербург,— сообщили “Ъ” в ВВСС.— Совокупность мер повысит транспортную доступность города и предоставит пассажирам Пулково широкий выбор вариантов прямого авиасообщения с пунктами на территории России и иностранных государств». Ранее РБК со ссылкой на главу ВВСС Леонида Сергеева сообщал, что после открытия в тестовом режиме «открытого неба» заявки на полеты из Пулково подали европейские лоукостеры Ryanair, EasyJet и Wizz Air, за счет которых аэропорт планирует привлечь до 6 млн дополнительных туристов в Петербург к 2025 году.

Аэропорт хочет больше зарабатывать и более гибко и оперативно управлять тарифами, говорит главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов. Регулирование, поясняет эксперт, связано с отсутствием альтернативы, но позиция Пулково, которая была услышана, состоит в том, что есть конкуренция со стороны и Московского авиаузла, и железных дорог. По его словам, дальнейшее будет зависеть от тарифной политики самого Пулково: если аэропорт слишком поднимет цены, то потеряет пассажиропоток.

Наталья Скорлыгина; Яна Войцеховская, Санкт-Петербург