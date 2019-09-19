Суд направил директора ФБК Жданова «доотбыть» 10 суток ареста

Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального Иван Жданов по решению Мещанского суда Москвы отбудет восемь из 10 суток ареста, назначенных ему 9 августа за призывы к участию в несогласованной акции 27 июля в Facebook. В тот момент господин Жданов находился под арестом за участие в той же акции, однако был освобожден 11 августа, не отбыв, таким образом, восемь дней.

«Определением суда срок административного ареста Жданова, назначенного ему по постановлению Мещанского суда Москвы 9 августа, исчислен с 19 сентября. В срок ареста Жданову зачтено время нахождения под арестом с 9 по 11 августа»,— сообщили «Интерфакс» в суде.

Ранее о задержании господина Жданова сообщал руководитель юридической службы фонда Вячеслав Гимади. Причины он не уточнял. Источники ТАСС говорили о решении суда, согласно которому господин Жданов должен отбыть 10 суток ареста, а бывший руководитель штаба господина Навального Леонид Волков писал в Twitter, что директора ФБК задержали по ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Напомним, 27 июля в Москве прошло несогласованное шествие. Незадолго до акции протеста господина Жданова арестовали на 15 суток за организацию или проведение публичного мероприятия без подачи уведомления. Второй раз его поместили в изолятор временного содержания 9 августа на десять суток за это же нарушение на шествии 3 августа.

Кроме того, 3 августа СКР возбудил уголовное дело об отмывании 1 млрд руб. По версии следствия, ФБК в 2016–2018 годах легализовал через счета организации крупную сумму, полученную преступным путем. 40 обысков у руководителей и волонтеров штабов господина Навального по всей стране провели на прошлой неделе. Суд разрешил провести еще 47 обысков.

Подробности уголовного дела читайте в материале “Ъ” «Фонд Навального попал под санкции».