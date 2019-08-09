Директора фонда Навального арестовали еще на десять суток

Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального Иван Жданов арестован еще на десять суток, сообщается в его Twitter. Господин Жданов признан виновным по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления). До этого его арестовали на 15 суток после несогласованной акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, которая прошла в Москве 27 июля.

Ранее административные аресты продлили и другим участникам митинга, в частности оппозиционерам Илье Яшину, Константину Янкаускасу и Юлии Галяминой.

Напомним, в Москве прошло несколько акций в поддержку незарегистрированных кандидатов, которым Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборы в Мосгордуму. Причиной отказа стало недопустимое количество брака в подписях избирателей. Оппозиционеры (в том числе Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Илья Яшин, Иван Жданов, Константин Янкаускас) заявили, что результаты проверки были сфальсифицированы, и подали жалобы в Мосгоризбирком, а затем в ЦИК, но получили отказы.

27 июля и 3 августа в Москве прошли несогласованные митинги. По данным «ОВД-Инфо», на каждом из них задержали свыше 1 тыс. участников. По результатам протестных акций административные аресты получило более 100 человек. СКР возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, фигурантами которого является уже 12 человек. Протесты при этом продолжаются. Ближайшая акция протеста запланирована на 10 августа, она согласована властями.

О реакции властей на протесты — в публикации “Ъ” «Единство формы и задержания».