В региональных штабах Навального проходят обыски

В штабах оппозиционера Алексея Навального в 39 городах проходят обыски, сообщил бывший глава предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков в своем Telegram-канале. «Медиазона» со ссылкой на сотрудников штабов заявила, что обыски проходят в рамках ст. 174 УК РФ (отмывание денежных средств).

«Везде главная цель — изъятие всей техники по-максимуму. После обысков увозят на допросы в СКР. По каждому адресу приходит следственная группа с подкреплением сотрудников полиции и Росгвардии, суммарно в утренней операции задействованы многие сотни силовиков»,— написал господин Волков.

Обыски, по его словам, проходят в штабах и у сотрудников в следующих городах: Архангельск, Балаково (Саратовская область), Барнаул, Белгород, Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Калининград, Кемерово, Краснодар, Красноярск, Курган, Липецк, Мурманск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пенза, Пермь, Псков, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Санкт-Петербург, Саранск, Саратов, Ставрополь, Тамбов, Томск, Тюмень, Чебоксары, Челябинск, Ярославль.

Как рассказал “Ъ” координатор воронежского штаба Павел Смирнов, сотрудники СКР пришли к нему домой в шесть утра, «потом поехали в офис, оттуда — на допрос в СКР. Все мы проходим по делу в статусе свидетелей». Он добавил, что обыски проходили также у других членов штаба. Также господин Смирнов уточнил, что после допроса обнаружил заблокированными свои личные банковские счета.

В челябинском штабе рассказали, что сотрудники СКР пришли к координатору Алексею Мезяеву. По данным руководителя международной правозащитной группы «Агора» Павла Чикова, после обыска он был доставлен на допрос. В пресс-службе регионального следственного управления “Ъ” сообщили, что не располагают информацией. В Кургане, по данным местного штаба, силовики пришли к координатору Алексею Шварцу и стороннику Алексея Навального Никите Ильину, у которого изъяли телефон и жесткие диски. С координатором долгое время не было связи, а перед этим он успел сообщить, что «силовики выпиливали ему балконную дверь». К Алексею Шварцу не пускали адвоката, но через несколько часов разрешили с ним встретиться. Сейчас силовики проводят обыски в самом курганском штабе.

Павел Чиков в своем Telegram-канале написал, что обыски прошли и у координатора штаба в Екатеринбурге Юрия Кузьминых, которого затем доставили в СУ СКР по Свердловской области. Юрий Кузьминых, давать показания по уголовному делу об отмывании денег (ст. 174 УК РФ) отказался, сообщает Znak.com. По словам господина Кузьминых, на допрос также отвезли престарелых родителей его жены, которые живут в Шувакише. Следователи отказались ждать адвоката и допросили их без него. Обыски прошли у сотрудника штаба Виктора Распопова, которого также доставили в СКР на допрос в качестве свидетеля.

Волонтер штаба во Владивостоке Владимир Дубовский рассказал “Ъ”, что у координатора Катерины Остапенко изъяли личный телефон, из помещения штаба также вынесли ноутбук и видеокамеру. Адвокат координатора Полина Сидельникова добавила, что госпожа Остапенко была допрошена «в качестве свидетеля». «В 13:00 сотрудники СК и Центра ''Э'' сломали дверь штаба, понятые были вместе с ними — всего 12 человек. Они перевернули вверх дном все помещение, вскрыли потолок и стены, испортили мебель и забрали все, что смогли унести: рекордер, петличку...»,— говорится в сообщении штаба. Следователи также провели обыск у бывшей сотрудницы штаба Навального во Владивостоке Марии Маковозовой.

Координатор саратовского штаба Александр Зыков рассказал “Ъ”, что обыск прошел у волонтера штаба Ольги Кузнецовой. После него сотрудники правоохранительных органов забрали госпожу Кузнецову в Следственный комитет для дачи показаний. Сейчас, как отметил господин Зыков, саратовские активисты не могут связаться с руководителями нескольких районных штабов.

В новосибирском штабе оппозиционера, который последние несколько месяцев занимался избирательной кампанией, и дома у его руководителя Сергея Бойко обыски начались около 10:00. «Да, у нас идут обыски, в мою квартиру пытаются выломать дверь, мы надеемся, что адвокат успеет приехать»,— рассказал он “Ъ”. Также силовики проверяют иркутский штаб, квартиру координатора Антона Жуковца и волонтера Сергея Горкунова. Волонтер иркутского штаба Михаил сообщил «Медиазоне», что «к координатору и волонтеру штаба пришла в дом полиция». «Провели обыск и задержали»,— отметил он. “Ъ” в штабе сказали, что к ним примерно в 11:00 приходил сотрудник полиции и забрал арендодателя помещения предпринимателя Сергея Бугаева и сотрудника штаба Никиту Плехова.

Координатор омского штаба Ольга Картавцева сообщила “Ъ”, что у них обыски начались в 9:00. «Сейчас обыски идут у двух сотрудников штаба Евгения Рудковского и Даниила Чебыкина, у нас нет с ним связи, есть подозрения, что их могли увезти в следственный комитет на допрос. До этого были еще обыски в квартире родителей нашего юриста Анастасии Васильевой, ее отца и брата вызывали в обед в СК на допрос»,— рассказала госпожа Картавцева. По ее словам, к ней также приходили экипированные люди, но ее не было дома.

Депутат санкт-петербургского заксобрания Максим Резник сообщил “Ъ”, что обыски в штабе Санкт-Петербурга продолжаются. По его словам, в помещении находится глава штаба Александр Шуршев, которому не дают воспользоваться телефоном. Ранее утром обыск прошел и в квартире господина Шуршева. Кроме того, следователи пришли и домой к его заместителю Ольге Гусевой и председателю «Альянса учителей» Даниилу Кену. Господина Кена уже увезли на допрос в СКР, Ольгу Гусеву допросят в 15:00.

К координатору штаба в Ярославле Елене Лекиашвили с обыском пришли в 6:00, спустя почти пять часов следственные действия были завершены, у госпожи Лекиашвили изъяли телефон. После этого следственная группа направилась в штаб. Кроме того, в ходе обыска у родителей заместителя координатора штаба Александра Смирнова были изъяты компьютер, флешка, электронная книга и телефоны. С родителей господина Смирнова взяли подписку о неразглашении, копию протокола обыска им не вручили.

К координатору штаба в Нижнем Новгороде Дмитрию Силивончику полиция пришла около 7:00. Связаться с ним “Ъ” не удалось — его телефон выключен. В офисе нижегородского штаба никто не берет трубку. В волгоградском штабе сообщили, что утром был задержан координатор Евгений Кочегин, обыски прошли у волонтера штаба Марины Цевашевой. Сейчас телефоны обоих активистов отключены. Недоступен и телефон координатора пензенского штаба Антона Струнина, у которого утром прошел обыск.

В Ижевске обыски прошли в штабе и по месту жительства его координатора Резеды Абашевой. Госпожа Абашева в беседе с “Ъ” не стала комментировать, что интересовало сотрудников правоохранительных органов. «Я уверена, что это дело выдуманное, мы закон не нарушаем. Это очередная попытка напугать, но мы не боимся и будем продолжать свою деятельность»,— заявила “Ъ” госпожа Абашева.

В Казани обыски проходили у координатора Эльвиры Дмитриевой, сотрудника штаба Олега Емельянова, местного координатора «Голоса» Михаила Тихонова, а также отца заместителя координатора Ассоциации наблюдателей Татарстана Азата Габдульвалеева. В штабе сказали “Ъ”, что местонахождение активистов в данный момент неизвестно.

Представители самарского штаба рассказали о завершившихся обысках в квартирах у координатора штаба Егора Алашеева, его супруги, а также у сотрудника штаба Евгения Трубченко. Господин Алашеев сообщил “Ъ”, что не может раскрывать детали, но после обысков «не досчитался ноутбуков и телефонов, юношеских дневников и, видимо, каких-то еще документов». По его словам, в настоящее время активисты продолжают работать в штабе.

Обыски были произведены в краснодарском штабе Навального, а также дома у координатора штаба Размика Симоняна, сообщил адвокат господина Симоняна Алексей Аванесян. При обыске у Размика Симоняна изъяты телефоны, ноутбук и другие электронные носители информации, а также документы. Как рассказал “Ъ” адвокат Михаил Беньяш, обыск также прошел дома у активиста штаба Виталия Вотановского (допрошен, изъяты телефон и ноутбук), еще троих активистов силовики не застали дома и обыскали жилье их родственников и знакомых. Также следственно-оперативная группа появилась в офисе «Экологической вахты по Северному Кавказу» в поисках журналиста «МБХ медиа» Александра Савельева, но там его не застала.

Связаться с координатором ростовского штаба Алексея Навального Ксенией Середкиной не удалось, ее телефон выключен. По данным «Юг. МБХ медиа», активистка живет в Ейске Ростовской области, утром к ней домой пришли силовики и при обыске изъяли технику. В Twitter ростовского штаба сообщается, что обыски прошли у активистов Владислава Кульчицкого и Валерии Дзбоевой. Еще один активист, Леонид Санкин, сообщил на своей странице в Facebook о том, что правоохранители провели обыск у него дома. После этого активиста повезли на допрос в СКР. «На мою старую дебетовую карту, на которой находилось 46 рублей наложили арест на 75 с половиной миллионов»,— также отметил господин Санкин.

Обыски в региональных штабах господина Навального уже проходили во вторник. Тогда полицейские пришли к сотрудникам штабов и их близким в Перми, Самаре, Уфе и Саранске. Господин Волков сообщал “Ъ”, что в первых трех городах мероприятия силовиков были связаны с «абсурдным делом об отмывании денег ФБК». По словам оппозиционеров, сотрудники полиции и СОБРа у них изымали оргтехнику, денежные средства, при этом не позволяя фиксировать происходящее на видео.

Напомним, уголовное дело об отмывании денег Следственный комитет России (СКР) возбудил 3 августа. По версии следствия, с января 2016-го по декабрь 2018 года ФБК, включая его сотрудников, получил от третьих лиц «крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте». Как считает СКР, эти средства в размере около 1 млрд руб. были приобретены преступным путем.

8 августа обыски прошли в офисе ФБК и дома у троих его юристов — Вячеслава Гимади, Александра Помазуева и Евгения Замятина. 5 сентября обыски провели в московском штабе Алексея Навального, а также в здании ФБК и в студии канала «Навальный.Live». Полицейские при этом утверждали, что следственные мероприятия связаны с уголовным делом о массовых беспорядках 27 июля. 7 сентября полиция пришла с обыском в штаб оппозиционера в Санкт-Петербурге.

Подробности — в публикации “Ъ” «Фонд Навального попал под санкции».

Алина Чупанова; Андрей Прах, Воронеж; Юлия Гарипова, Челябинск; Сергей Петунин, Саратов; Юлия Сасевич, Новосибирск; Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург; Анастасия Еремина, Нижний Новгород; Екатерина Еременко, Иркутск; Михаил Красильников, Ижевск; Кирилл Антонов, Казань; Георгий Портнов, Самара; Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону; Артем Гирш, Екатеринбург; Алексей Чернышев, Владивосток; Анна Перова, Краснодар