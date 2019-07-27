Задержан директор ФБК Иван Жданов

Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов сообщил о своем задержании. «Я задержан. Всем хорошего дня. Россия будет свободной!»— написал он в Twitter. Позднее полиция задержала политика Дмитрия Гудкова.

«ОВД-Инфо» сообщает о пятерых задержанных на Тверской улице, среди них Денис Карташов, Александра Суворова, Дарья Корнилова, Иван Чистаков и Дмитрий Кочергин. Господин Кочергин рассказал, что приехал на митинг из Сочи. Его задержали, когда он катался на скейтборде у мэрии.

Незадолго до этого около мэрии Москвы был задержан дизайнер Константин Коновалов. «Вышел на утреннюю пробежку, бежал перед мэрией, меня задержали, повалили лицом в асфальт»,— сообщил он в Twitter. Также мужчина рассказал, что во время задержания ему повредили ногу.

Сегодня утром пресс-секретарь основателя ФБК Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила об обысках в квартире у нее и у сотрудника фонда Руслана Шаведдинова. Обыски прошли также у кандидата в Мосгордуму Юлии Галяминой.

В субботу, 27 июля, у здания мэрии пройдет несанкционированная акция из-за отказа в регистрации независимым кандидатам на выборы в Мосгордуму. Против организаторов проводится административное расследование.

Подробнее о ситуации читайте в публикации “Ъ” «Следствие проводит предвыборные допросы населения».