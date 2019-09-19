В Москве задержан директор ФБК Жданов

В Москве около своего дома задержан директор Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Иван Жданов. О задержании сообщил в Twitter руководитель юридической службы фонда Вячеслав Гимади.

Бывший руководитель штаба господина Навального Леонид Волков считает, что задержание может быть связано со ст. 20.2 (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

«Похоже (ждем окончательного подтверждения) Жданова задержали именно по статье 20.2, по которой Яшин сидел пять раз, Галямина и Янкаускас по три раза летом, за организацию встреч с кандидатами на Трубной в июле. Иван тогда получил "только" два ареста, остальные протоколы "припасли" на будущее. И вот момент настал»,— написал господин Волков.

В Москве 27 июля прошло несогласованное шествие. Незадолго до акции протеста Ивана Жданова арестовали на 15 суток за организацию или проведение публичного мероприятия без подачи уведомления. Второй раз его поместили в изолятор временного содержания 9 августа на 10 суток за это же нарушение на шествии 3 августа.

Напомним, 3 августа СКР возбудил уголовное дело об отмывании 1 млрд рублей. По версии следствия, ФБК в 2016–2018 годах легализовал через счета организации крупную сумму, полученную преступным путем.

На прошлой неделе по всей стране прошли 40 обысков у руководителей и волонтеров штабов господина Навального. Суд разрешил провести еще 47 обысков.

Подробности уголовного дела читайте в материале «Фонд борьбы с коррупцией попал под санкции».