Песков отказался комментировать идею Титова о черном списке судей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать предложение уполномоченного по правам предпринимателей Бориса Титова о создании черного списка российских судей. «В Кремле воздерживаются от каких-либо комментариев по этой теме»,— заявил он. Идея такого списка появилась после приговора актеру Павлу Устинову, который получил три с половиной года колонии за вывих плеча омоновца на акции протеста. Дело было рассмотрено судом в кратчайшие сроки, при этом судья Алексей Криворучко отказался рассматривать видеозапись, на которой показан момент задержания господина Устинова.

О намерении создать черный список российских судей господин Титов объявил накануне. Он пояснил, что для формирования списка «будет создана специальная экспертная группа, которая будет оценивать судейские решения». Он также выступил за выборность судей. По его словам, он не раз предлагал Верховному суду списки квалифицированных адвокатов, прокуроров на место судей.

По мнению господина Титова, то, что нужно менять судебную систему, и так ясно. «Сейчас идет громкое, вопиющее по своей беззаконности дело актера Павла Устинова: у него не было правонарушения, но он получил реальный срок»,— заявил вчера бизнес-омбудсмен.

Напомним, 23-летний актер 16 сентября был приговорен Тверским судом Москвы к трем с половиной годам колонии общего режима за вывих плеча бойцу ОМОНа (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти — ч. 2 ст. 318 УК РФ). Приговор вынесен на основании показаний потерпевшего сержанта Александра Лягина и свидетелей обвинения, а также записей уличных видеокамер, которые зафиксировали момент задержания Павла Устинова сотрудниками ОМОНа 3 августа на Пушкинской площади в Москве. Видеозаписи очевидцев, которые защита пыталась приобщить к материалам дела, суд оставил без рассмотрения.

После вынесения приговора Павлу Устинову в Москве, Санкт-Петербурге, Омске и других городах России начались масштабные пикеты в поддержку осужденных после московских протестов нынешним летом.

Ранее сегодня прокуратура по ходатайству адвоката Анатолия Кучерены, подключившегося к делу накануне, направила в Мосгорсуд заявление об изменении меры пресечения актеру. По словам адвоката, суд рассмотрит заявление прокуратуры в пятницу, 20 сентября. В Мосгорсуде уточнили, что актера просят освободить под подписку о невыезде.

Подробнее о приговоре Павлу Устинову — в материале “Ъ” «Сделали мальчишку монстром».

О том, кто оказал поддержку актеру,— в публикации “Ъ” «Артисты сыграли против судей».