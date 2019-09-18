К защите Устинова присоединился адвокат Кучерена

Сестра Павла Устинова Юлия рассказала “Ъ” о том, что к защите ее брата присоединяется адвокат Анатолий Кучерена. Встреча родственников господина Устинова с защитником состоялась в среду. «Это была инициатива Константина Аркадьевича (Райкина.— “Ъ”), мы не собирались менять адвоката,— сообщила “Ъ” сестра Павла Устинова Юлия.— Вопросов к Дмитрию Чешкову, который защищал Павла и продолжает это делать, у нас нет. Но Константин Аркадьевич предложил и позвал меня на встречу с Анатолием Кучереной».

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Адвокат Дмитрий Чешков сообщил “Ъ”, что остается «главным защитником Павла Устинова». «Позиция по делу Павла выработана, апелляционная жалоба подана в Мосгорсуд, в ней отражены доводы защиты, мы только что созванивались с Анатолием Кучереной, и я очень рад, что коллега выразил желание помочь. Пусть к делу присоединятся еще хоть десять адвокатов, главное — чтобы мы действовали консолидированно и на пользу Устинову»,— подчеркнул господин Чешков.

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Адвокат Анатолий Кучерена: По просьбе Константина Аркадьевича Райкина и по просьбе сестры Юли я принял поручение по защите Павла Устинова, я сейчас приступил к изучению дела. Первое, что я сделаю — поставлю вопрос об изменении меры пресечения в ближайшее время. В понедельник на 14:30 назначено апелляционное рассмотрение в апелляционной инстанции. Дальше, соответственно, я встречусь с Павлом, и будем готовиться к работе уже по апелляции. Источник: “Ъ FM”

Напомним, 23-летний актер Павел Устинов 16 сентября приговорен Тверским судом Москвы к 3,5 года колонии общего режима за вывих плеча бойцу ОМОНа (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти — ч. 2 ст. 318 УК РФ). Приговор вынесен на основании показаний потерпевшего — сержанта Александра Лягина — и свидетелей обвинения, а также записей уличных видеокамер, которые зафиксировали момент задержания Павла Устинова сотрудниками ОМОНа 3 августа на Пушкинской площади в Москве. Видеозаписи очевидцев, которые защита пыталась приобщить к материалам дела, суд оставил без рассмотрения. После вынесения приговора Павлу Устинову в Москве, Санкт-Петербурге, Омске и других городах России начались масштабные пикеты в поддержку осужденных после московских протестов летом 2019 года.

Подробнее о приговоре Павлу Устинову — в материале “Ъ” «Сделали мальчишку монстром».

Об общественной реакции на дело — в публикации “Ъ” «Хочется верить, что произошла страшная ошибка, которую все-таки можно исправить».

Мария Старикова