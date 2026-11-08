Германия — главный в ЕС рынок M&A
Мониторинг мировой экономики
В первом полугодии 2026 года Германия стала крупнейшим в Евросоюзе рынком для иностранных покупателей бизнеса, говорится в исследовании KPMG и Oxford Economics о сделках слияний и поглощений (M&A). Согласно представленным данным, число сделок по приобретению немецких предприятий зарубежными инвесторами в первом полугодии составило 1321 против 1230 за аналогичный период 2025 года. Их общая сумма при этом выросла почти втрое — до $119,1 млрд.
Наиболее активными среди иностранных покупателей бизнеса оставались американские инвесторы: в первом полугодии 2026 года они объявили о 76 приобретениях немецких компаний. Одна из крупнейших сделок — договоренность фонда Bain Capital о приобретении 51% немецкого производителя судовых двигателей и энергетического оборудования Everllence у Volkswagen. Автоконцерн рассчитывает получить от этой продажи около €7,4 млрд.
Интерес зарубежных инвесторов к немецкому бизнесу KPMG связывает прежде всего с привлекательной по международным меркам стоимостью компаний, которые имеют вместе с тем развитую производственную базу и высококачественные технологические разработки. Особенно востребованы у инвесторов немецкие компании, работающие в сфере промышленной автоматизации, робототехники, а также производители оборудования для центров обработки данных.
«Следующая волна развития искусственного интеллекта будет определяться не только в крупнейших технологических центрах мира. Германия также привлекает внимание иностранных инвесторов. Многие немецкие компании объединяют технологические компетенции, высокий уровень промышленного производства и качественные данные. Именно это сочетание сейчас особенно востребовано»,— отмечают аналитики.
Помимо этого, интерес зарубежных компаний усиливают и планы Германии увеличить расходы на инфраструктуру и оборону. Рост госзаказов может повысить прибыль предприятий и, соответственно, спрос на их активы. По данным KPMG, 53% опрошенных ожидают увеличения своей активности на рынке M&A благодаря государственным инвестициям.
При этом основным препятствием для роста сделок M&A сам бизнес называет неопределенность ситуации на мировых рынках. Среди участников опроса KPMG, отказавшихся от планировавшихся приобретений в 2026 году, 67% указали именно на этот фактор как на причину изменения планов.
Газета «Коммерсантъ» №206/Пот 09.11.2026, стр. 2