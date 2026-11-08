Германия — главный в ЕС рынок M&A

В первом полугодии 2026 года Германия стала крупнейшим в Евросоюзе рынком для иностранных покупателей бизнеса, говорится в исследовании KPMG и Oxford Economics о сделках слияний и поглощений (M&A). Согласно представленным данным, число сделок по приобретению немецких предприятий зарубежными инвесторами в первом полугодии составило 1321 против 1230 за аналогичный период 2025 года. Их общая сумма при этом выросла почти втрое — до $119,1 млрд.