Омбудсмен Титов анонсировал создание черного списка судей

Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов объявил, что намерен создать черный список российских судей. Он пояснил, что для формирования списка «будет создана специальная экспертная группа, которая будет оценивать судейские решения».

«Понятно, что незаконность судебного решения может быть установлена только в судебном порядке. Но мы вынуждены указывать на очевидные пробелы в правоприменительной практике, и фактически показывать пальцем на тех, кто принимает такие решения, то есть список судей, в решении которых экспертами усматриваются существенные нарушения»,— написал бизнес-омбудсмен в своем Facebook.

По мнению господина Титова, то, что нужно менять судебную систему, и так «ясно». «Сейчас идет громкое, вопиющее по своей беззаконности дело актера Павла Устинова: у него не было правонарушения, но он получил реальный срок»,— высказался уполномоченный по правам предпринимателей.

Он также выступил за выборность судей. По его словам, он не раз предлагал Верховному суду списки квалифицированных адвокатов, прокуроров на место судей. «В общем тех, кто прошел большую правовую школу, а не просто секретарей, которые носят бумажки в судах. Но Верховный суд никак не реагирует»,— сообщил господин Титов.

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Напомним, Павел Устинов — актер, приговоренный 16 сентября Тверским судом к трем с половиной годам колонии общего режима за вывих плеча сотруднику ОМОНа (ч. 2 ст. 318 УК РФ). Суд отказался рассматривать видеозаписи задержания, из которых, по версии защиты господина Устинова, «явно следовало, что Павел Устинов не применял насилия к сотруднику ОМОНа». После вынесения приговора в Москве, Санкт-Петербурге, Омске и других городах России начались масштабные пикеты в поддержку осужденных после московских протестов летом 2019 года. В среду к его защите присоединился известный адвокат Анатолий Кучерена. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова объявила о намерении направить своего представителя на апелляционное рассмотрение в суд. Рассмотрение апелляционной жалобы назначено на понедельник 23 сентября. Адвокат Павла Устинова прогнозирует отмену приговора подзащитному.

Об общественной реакции на дело — в публикации “Ъ” «Хочется верить, что произошла страшная ошибка, которую все-таки можно исправить».