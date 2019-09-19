Артисты сыграли против судей

Приговор актеру Павлу Устинову в три с половиной года колонии за вывих плеча росгвардейцу вызвал общественный резонанс, сравнимый с тем, что имел место в связи с задержанием журналиста Ивана Голунова. Сразу же после приговора артисты начали флешмоб с видеообращениями в поддержку осужденного. В среду несколько сотен человек приняли участие в одиночных пикетах у администрации президента. Популярные певцы и телеведущие обсудили дело господина Устинова в соцсетях; процесс высмеяли в шоу «Вечерний Ургант» на «Первом канале», а секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил о невиновности актера. Эксперты и источники “Ъ” во власти уже строят предположения о дальнейших сценариях для фигурантов уголовных дел, связанных с акциями протеста в Москве в июле и августе, от освобождения максимального количества участников акций до пересмотра дела одного Павла Устинова. Апелляция по нему назначена на понедельник, 23 сентября.

Сразу после того, как 16 сентября Тверской суд Москвы приговорил Павла Устинова к трем с половиной годам колонии за нападение на росгвардейца, актер Александр Паль опубликовал в соцсетях видеообращение о невиновности осужденного и попросил продолжить его флешмоб. Аналогичные ролики записали актеры Никита Ефремов, Павел Деревянко, Александра Бортич, Евгений Стычкин, Юлия Пересильд, актер и режиссер Евгений Цыганов. «На видеоматериалах видно, что Павел Устинов не был активным участником митинга и уж тем более не нападал ни на каких сотрудников»,— говорит на видео господин Цыганов. На поклонах после спектаклей в нескольких московских театрах артисты стали рассказывать зрителям о деле.

Напомним, судья Алексей Криворучко признал господина Устинова виновным в применении насилия к представителю власти: согласно приговору, на акции протеста 3 августа господин Устинов вывихнул плечо росгвардейцу, который его задерживал. При этом судья отказался смотреть видео задержания, на котором видно, как силовики стремительно подходят к мужчине, мирно стоящему у выхода из метро «Тверская», и фактически атакуют его.

Режиссер Андрей Звягинцев в своем обращении попросил Владимира Путина найти 10 минут для ознакомления с видеозаписью задержания. После этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что «ситуация не является прерогативой Кремля», добавив, что «видео смотрели», «но это не является основанием для каких-то законных действий». Об акциях в поддержку господина Устинова в Кремле известно, отметил пресс-секретарь президента. В среду несколько сотен человек встали в очередь у здания администрации президента, чтобы одиночными пикетами выразить солидарность с Павлом Устиновым.

Тем временем в социальных сетях приговор подвергли критике певцы Сергей Лазарев и Влад Топалов, о сомнениях в виновности актера сообщила Тина Канделаки. Гендиректор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов и председатель редакционного совета «Новой газеты» Дмитрий Муратов пожаловались на приговор генеральному прокурору Юрию Чайке.

Союз кинематографистов и профессиональных кинематографических организаций и объединений России опубликовал в среду на своем сайте письмо в поддержку всех осужденных фигурантов уголовных дел, связанных с акциями протеста в Москве. До этого на портале «Православие и мир» появилось «Открытое письмо священнослужителей в защиту заключенных по "московскому делу"», которое подписали уже более 100 клириков. Журнал «Такие дела» опубликовал письмо ряда НКО в поддержку Алексея Миняйло, обвиняемого в участии в массовых беспорядках. Распространяются в сети и письма российских врачей и учителей, которые с «возмущением следят за "московским делом"». За рубежом господина Устинова и других осужденных поддержали 77 американских и европейских общественных деятелей, среди которых — сценаристы популярного сериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэниел Уайсс, а также бывшие лидеры Ирландии, Литвы, Болгарии и Эстонии. Они подписались под письмом Группы поддержки гражданского общества Михаила Ходорковского.

Знаковым стало освещение дела Павла Устинова на «Первом канале»: Иван Ургант в вечерней передаче 17 сентября высмеял процесс над актером: «Фамилия судьи, который с такой скоростью провел судебный процесс,— Криворучко. Пока все нормально»,— сказал он под смех зрителей.

В среду секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что видеозаписи, которые отказался рассматривать суд, являются «неопровержимым» доказательством невиновности господина Устинова и должны быть приняты во внимание во время апелляции. Дело также пообещала изучить уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, а уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева, чтобы встретиться с Павлом Устиновым, отправилась в СИЗО №4.

Между тем в среду был освобожден из СИЗО под подписку о невыезде Айдар Губайдулин, также обвиняемый в нападении на росгвардейца. Его дело отправили на доследование. Отметим, господин Губайдулин не отрицает, что бросил в росгвардейца пластиковую бутылку. Также в среду Мосгорсуд отменил решения о штрафах для двух участников несогласованных акций в Москве.

По мнению главы Фонда развития гражданского общества Константина Костина, сейчас все органы власти заинтересованы в том, чтобы рассмотрение апелляции по делу Павла Устинова в Мосгорсуде проходило под тщательным контролем: дело, по его словам, не в «оттепели», а в том, что были полностью проигнорированы ключевые видеоматериалы. Что касается остальных дел, связанных с протестами, то здесь, по словам политолога, стоит ожидать, что «судьи проявят более высокую степень ответственности», чем в деле Устинова.

Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов ожидает «освобождения максимально возможного числа фигурантов» уголовных дел в отношении протестующих: «Как и во время дела Голунова, в воздухе ощущается развал "московского процесса", и часть околовластных кругов тоже готова к этому присоединиться».

Решения по Павлу Устинову и другим осужденным «московского дела» могут быть пересмотрены в их пользу, если защита своевременно представит на апелляциях замечания о нарушениях первой судебной инстанции, сказал “Ъ” федеральный судья в отставке, заслуженный юрист РФ Сергей Пашин. По делу Павла Устинова видео задержания может стать «серьезным аргументом» для смягчения приговора или оправдания, считает господин Пашин.

Адвокат Павла Устинова Дмитрий Чешков сообщил “Ъ”, что апелляция по делу будет рассмотрена Мосгорсудом 23 сентября. Адвокаты Максим Пашков и Алексей Липцер в беседе с “Ъ” утверждают, что скорое назначение даты апелляции может означать возможность оправдательного приговора. Адвокаты связывают скорое назначение апелляции с желанием властей не допустить повторения сценария протестов в поддержку Ивана Голунова в эти выходные. Эксперты отмечают, что дата назначена вопреки ст. 389 УПК (дело не может быть истребовано из нижестоящего суда в течение 10 дней с момента вынесения приговора). По мнению руководителя юридической службы правозащитного проекта «Апология протеста» Алексея Глухова, спешка доказывает, что «судебная система находится под ручным управлением».

Не все собеседники “Ъ” разделяют мнение, что новый поворот в деле Павла Устинова может привести к смягчению отношения судей к другим фигурантам «московского дела». Источник “Ъ”, близкий к Кремлю, обращает внимание на версию защиты о том, что Павел Устинов приехал в центр на встречу, а не на митинг, в отличие от остальных фигурантов «московского дела».

Владимир Хейфец, Андрей Винокуров, Кира Дюрягина, Никита Прокшин, Мария Литвинова, Мария Старикова